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俄人權團體「紀念」遭勒令關閉 曾是後蘇聯民主化象徵

編譯中心／綜合28日電

俄羅斯最高法院今天下令關閉國內最著名的人權團體「紀念」（Memorial），這個團體記錄了蘇聯史達林時代的整肅行徑，也是後蘇聯時代的民主化象徵。

中央社引述法新社報導，法官娜沙羅娃下令關閉「紀念」的核心架構「紀念國際」（Memorial International），理由是該組織違反「外國代理人」（foreign agent）規定，未依法在所有出版物上註明自己是外國代理人。

這項外國代理人法律令人聯想到史達林時期，它把接受外國資金的機構，貼上違反俄國利益的標籤。檢方也指控「紀念國際」詆毀蘇聯時期的記憶、蘇聯的勝利以及對「納粹犯人」的改造。

檢方在今天的審訊過程中說，「紀念」營造蘇聯是「恐怖主義國家的錯誤印象，還玷汙二戰時期的記憶」。

「紀念」於1989年由諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異議人士創立，被視為後蘇聯時代民主化象徵。組織董事會主席拉琴斯基（Jan Raczynski）表示，本次裁決是顯示社會及國家正走往錯誤方向的信號。數十名「紀念」的支持者今天不畏嚴寒聚集在法院外，數人遭到拘留。

「紀念」是由各地登記機構組成的鬆散架構；位於首都莫斯科的「紀念國際」負責維護這個網絡的龐大檔案，並擔負協調工作。這個組織耗時多年記錄蘇聯史達林時代的作為，尤其是惡名昭彰的古拉格勞改營內的惡行，近年就普亭治下打壓批評者而公開發聲。當局在2015年將該組織列入外國代理人名單，對該組織的活動帶來不少限制。

俄國當局先前已把總統普亭的頭號批評者納瓦尼關入監牢、禁止納瓦尼的組織，並打壓獨立媒體和人權團體；然而「紀念國際」被禁仍顯得不尋常。支持者認為，組織遭關閉顯示俄國30年前展開的後蘇聯民主化時代告終。

俄國 普亭 納瓦尼

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