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氣候變遷代價慘重 2021年10大天災經濟損失1700億元

編譯中心／綜合27日電
今年全球破壞性最大的氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，影響達13%。根據報告，2021年造成最多經損的災害是侵襲美東的颶風艾達（圖）。（Getty Images）
今年全球破壞性最大的氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，影響達13%。根據報告，2021年造成最多經損的災害是侵襲美東的颶風艾達（圖）。（Getty Images）

英國慈善團體「基督徒互援會」今天表示，今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多了200億美元。今年也將是2011年以來第六次天然災損超過1000億美元大關。

中央社引述法新社報導，基督徒互援會每年根據保險索賠，計算水患、火災和熱浪之類的氣候事件造成的支出並報告結果。去年報告說，全球10大損失慘重氣候災害造成1500億美元損失，而今年災損總額增加13%。

根據報告，2021年造成最多經損的災害是侵襲美東的颶風艾達（Ida）。艾達8月底登陸路易斯安那州，之後北上在紐約市和周圍地區造成大淹水，紐約發布有史以來首次洪水緊急警報，總計造成約650億美元損失、約95人喪命。

其次是德國和比利時等歐洲多國7月爆發的致命洪災，造成430億美元財務損失，更奪走240條人命。其他重大災害包括2月導致美德州電網大規模癱瘓的寒流與冬季風暴，造成230億美元損失；7月重創中國河南省的洪災，損失估計達176億美元；加拿大11月水患、導致法國葡萄園晚春霜凍的寒潮，以及5月侵襲印度和孟加拉的氣旋，都帶來至少數十億美元的損害。這十大災害中有四個在亞洲爆發，洪患和颱風在當地釀成240億美元災損。

互援會表示，這個上升趨勢反映人為氣候變遷影響，還說這10大災難也造成至少1075人喪生，130萬人流離失所。

報告坦言，這項評估主要涵蓋富國的災害，因為這些國家的基礎建設有較好的保險，而窮國災損金額往往難以估量。2021年一些最具破壞性的極端氣候事件重創較貧窮的國家，而這些國家在促成人為氣候變遷的作為上極為有限。

氣候變遷 保險 洪災

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