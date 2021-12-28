烏克蘭訓練平民「打游擊戰」 招募10萬志願軍抗俄

烏克蘭軍方的「地方防衛部隊」一名成員25日在首都基輔附近，持假槍參與訓練。近月有數十名平民加入該團體，希望在一旦俄羅斯發動大規模攻擊時參與抗敵。（Getty Images）

俄羅斯 與烏克蘭 之間仍壟罩開戰陰影，紐約時報報導，烏克蘭軍方正仿效伊拉克和阿富汗 戰爭時當地人的做法，訓練平民打游擊戰對抗俄軍；軍方高層直言希望招募到10萬志願大軍。早前有報導指出，美國情報官員已暗中同意訓練烏軍進行游擊戰。

紐時26日報導，烏克蘭政府和私營民兵組織合作，打算由軍方新成立的「地方防衛部隊」（Territorial Defense Forces）統合，去年開始每逢周末為數以千計報名參加游擊隊訓練課程的平民進行軍訓。他們有時會安排在首都基輔附近的松木林內訓練，包括聽從指揮官各項指令、身穿迷彩衣在林間學習躲避、安裝和引爆地雷、醫護學習上前線救治傷員等。

據報導，訓練平民參與游擊戰，可在俄國入侵後帶來干擾和抵抗，具有震懾作用。

烏克蘭軍方的「地方防衛部隊」成員25日在首都基輔附近，參與軍事演習。近月有數十名平民加入該團體，希望在一旦俄羅斯發動大規模攻擊時參與抗敵。（Getty Images）

烏克蘭地面部隊副指揮官巴希利維奇說，政府目標是在發生軍事衝突時能夠動員10萬名志願者。烏克蘭軍方表示，約有50萬民眾擁有軍事經驗；今年秋天一項民調顯示，有24%烏克蘭人表示，如果俄羅斯入侵，將會持械抵抗，男性比率接近四成。

報導指出，這種「全民皆兵」做法，於長年備受俄羅斯威脅的波羅的海3國——愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛都正實行，這些國家都有自己計畫鼓勵部分民眾擁槍，並訓練他們萬一國家被侵占的時候如何戰鬥。

與此同時，國際傳真社27日引述俄羅斯西部軍區報導，俄羅斯軍方舉行一項演習，演練擊退對手的大規模空襲，約1000名士兵參與這場演習。