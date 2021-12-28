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以色列斥資補強猶太區建設 戈蘭高地屯民擬增1倍

編譯中心／綜合27日電
一名以色列士兵10日在戈蘭高地端槍戒備。(Getty Images)【作者：法新社，日期：2018-05-11，數位典藏序號：20180511112548398】
一名以色列士兵10日在戈蘭高地端槍戒備。(Getty Images)【作者：法新社，日期：2018-05-11，數位典藏序號：20180511112548398】

以色列從敘利亞手中奪取戈蘭高地（Golan Heights）並在40年前予以兼併之後，以國政府同意1項3.17億美元計畫，目的在將戈蘭高地的猶太屯民增加1倍。

總理班奈特（Naftali Bennett）內閣26日表決通過這項5年內在戈蘭高地建立7300個屯墾屋的計畫，將砸10億以色列謝克爾（Shekel）投資住房、基礎建設，目的是吸引約2萬3000名猶太新屯民，來到以色列在1967年六日戰爭（Six Day War）期間奪取的戈蘭高地。

班奈特在戈蘭高地梅沃哈馬（Mevo Hama）社區舉行內閣會議前表示：「我們今天的目標是將戈蘭高地人口增加1倍。」

班奈特不久後因14歲女兒確診他也必須隔離而提前離席，針對此案的表決雖因此延後，後來仍順利過關。

戈蘭高地目前約有2萬5000名以色列屯民，另有約2萬3000名在以色列奪占戈蘭高地後仍居住此地的德魯士人（Druze）。

以色列1981年12月14日兼併戈蘭高地，國際社會多半不予承認，直到2019年，一般認為親以的美國前總統川普承認以色列對戈蘭高地主權。

戈蘭高地位置圖 資料來源/法新社【作者：製表/李京倫 日期：2019/3/23...
戈蘭高地位置圖 資料來源/法新社【作者：製表/李京倫 日期：2019/3/23 檔名：C32102282.JPG】

以色列 猶太 投資

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