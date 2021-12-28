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波蘭媒體所有權新法惹議 遭總統否決擋下

編譯中心／綜合27日電

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天否決一項引發爭議的媒體所有權法案，批評者表示，國會本月稍早通過的這項法案，目的是要讓美國企業擁有的新聞頻道TVN24噤聲。

在法案招致歐洲聯盟（EU）和美國嚴厲批評後，杜達在電視轉播的聲明中說：「我將否決它。」

這項法案若經簽署成法，歐洲經濟區（European Economic Area）以外的企業就不得握有波蘭媒體公司的控股權，這將迫使美國探索傳播集團（Discovery）減持波蘭最大私人電視網之一TVN的過半股份。TVN24是TVN的新聞頻道。

政府主張這項法案可避免波蘭媒體環境遭俄羅斯等敵方行為人介入；杜達說他同意這個原則，但法案不應適用於現有的商業約定和投資協議。他還說波蘭已經有很多麻煩了，不需要增加另一種衝突和問題。

本月稍早有數以千計的波蘭人聚集在華沙（Warsaw）總統府外抗議這項法案，許多人揮舞歐盟旗幟，並高喊「自由媒體」。探索傳播集團則說過，任何投資波蘭的企業、在乎民主和新聞自由的人，都應擔憂這項法案。

杜達雖獲得波蘭民粹主義執政黨「法律正義黨」（PiS）強力支持，但過去曾與黨內領導階層有過若干歧見。2017年杜達就否決過兩項司法改革，因而引發風暴，他認為相關改革賦予檢察總長太多權力。

法律正義黨目前掌握公共電視機構波蘭電視台（TVP）和許多地方報刊，波蘭電視台已成為政府喉舌。

2015年法律正義黨當選掌權後，波蘭在無國界記者組織（Reporters Without Borders）的 「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）排名已跌了46個名次，來到第64名。

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