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緬甸驚現35具婦孺焦屍 政府軍「平安夜大屠殺」 聯國促查

編譯中心／綜合26日電
掌握緬甸東南部的少數民族武裝團體「克倫民族聯盟」（Karen National Union，KNU）24日證實，緬甸軍方向該組織控制的泰緬邊境發動空襲，至今已有逾4千人跨越邊境，赴泰國尋求庇護。圖為緬甸反抗組織KNDF發布照片，指普盧索鎮一條公路上有兩輛燒毀的卡車和一輛汽車。（美聯社）
掌握緬甸東南部的少數民族武裝團體「克倫民族聯盟」（Karen National Union，KNU）24日證實，緬甸軍方向該組織控制的泰緬邊境發動空襲，至今已有逾4千人跨越邊境，赴泰國尋求庇護。圖為緬甸反抗組織KNDF發布照片，指普盧索鎮一條公路上有兩輛燒毀的卡車和一輛汽車。（美聯社）

媒體報導，緬甸東部有座城鎮至少35個平民遭殺害，他們的遺體化為焦屍，聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯今天對此深感「震驚」，並要求緬甸政府展開調查。

社群媒體25日出現的照片顯示，東部克耶邦普盧索鎮一條公路上有兩輛燒毀的卡車和一輛汽車，車內有多具燒焦遺體。發現這幾輛車的是當地人民防衛部隊。他們表示，根據消息，軍政府前一天在普盧索鎮附近與當地戰士發生衝突，隨後有多輛軍用車停靠當地，「我們今晨前往當地一探究竟，發現有2輛卡車裡有焦黑遺體。」

來源：YouTube

拯救兒童基金會（Save the Children）稍後表示，旗下2名緬甸工作人員遭到牽連，至今下落不明，但這兩人的私人車輛也在現場遭到攻擊、被火燒毀。拯救兒童基金會透過聲明表示，這兩名人員當時剛執行完人道工作，正在返家的路上。這起事件已使得基金會暫停多個地區的任務。

當地人權監督團體與媒體譴責這是軍政府部隊所為。觀察組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）表示，經查核，當地媒體和抗議人士說法無誤，即「包括婦孺內的35人於12月24日在（克耶邦）普盧索鎮（Hpruso）遭軍方焚燒殺害」。數名當地村民及目擊者指稱，這些受害者是為了遠離政府軍與反抗軍的交戰區域，打算逃往普盧索鎮西部的難民營。

葛瑞菲斯發表聲明說：「我譴責這樁惡行，還有緬甸全境所有針對平民百姓的襲擊，這些暴行是國際人道法規所不容，呼籲緬甸當局針對這起事件立即展開全面及透明的調查，使施暴者立即受到法律制裁。」

緬甸軍政府先前的說法則是，他們的軍隊24日在普盧索鎮試圖攔下7輛駕駛方式「可疑」的車輛，隨後遭到攻擊。軍政府發言人紹敏通表示，軍隊在接下來的衝突中擊斃一些人，不過並未提供細節。

另外，掌握緬甸東南部的少數民族武裝團體「克倫民族聯盟」24日表示，緬甸軍方23日晚向該組織控制的泰緬邊境發動至少2次空襲，至今已有逾4000人跨越邊境，赴泰國尋求庇護。

由於緬甸軍方對「克倫民族聯盟」發動空襲，25日有緬人逃往泰國。（Getty Im...
由於緬甸軍方對「克倫民族聯盟」發動空襲，25日有緬人逃往泰國。（Getty Images）

緬甸軍方今年2月發動政變，全國迄今動盪不安，據當地觀察團體說法，有超過1300人在軍政府鎮壓行動中喪命。為抵抗軍政府，「人民防衛部隊」（People's Defence Forces）在全國各地湧現，讓軍方陷入無止境的血腥衝突與報復之中。

今年10月時，拯救兒童基金會位於西部丹郎鎮（Thantlang）的辦公室，也在反抗人士與軍政府的衝突之中遭軍政府的砲火摧毀，另有數十間房屋被夷為平地。

緬甸 邊境 社群媒體

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