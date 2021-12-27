超強冷氣團壟罩 日韓降大雪170航班取消、延誤

日本和南韓26日多地氣溫急降，並降下大雪，濟州國際機場跑道晨一度封閉近1小時，圖為機場進行除雪作業。 （歐新社）

來自俄羅斯內陸的超強冷氣團過去兩天吹襲日本 海，導致南韓 和日本多地氣溫急降，並降下大雪。日本截至晚間6時已有146個國內線航班取消；南韓首爾2清晨氣溫下探-16℃，是當地近41年來12月最低氣溫。

幾年才會出現一次的強烈寒流目前正影響東北亞，靠日本海側地區紛紛降下大雪；今天是這波寒流威力最強的一天，積雪恐將在短時間快速增加。

東京市中心在凌晨過後觀測到降下今年冬天第一場雪，較往年提早8天、較上季提早17天。截至今天下午2時，青森市酸湯地區多達171公分、北海道幌加內町128公分、山形縣大藏村97公分、新潟縣妙高市降雪 82公分。位於平地的富山市積雪多達36公分、福井市積雪也有22公分。

南韓江原道25日則降雪55.9公分，較溫暖的濟州島，中部漢拏山積雪也有16.6公分；大雪下，濟州國際機場跑道清晨一度封閉近1小時，至少24個航班起降延誤或取消。

NHK等日媒報導，截至今天晚間6時，包括日本航空等5家航空公司國內線，共有146個航班因大雪取消或已決定取消。陸上交通部分，各家JR公司表示，東海道、東北及北陸新幹線班次未受大雪影響，幾乎按原訂時刻表正常行駛。幾條高速公路也暫時封閉部分區間雙向通行，避免車輛因大雪受阻。