我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失去至親…新冠重創兒童心理 自殺自殘同比激增

年終購物季銷售額勁揚8.5% 服飾和珠寶增幅最大

蘇丹萬人示威籲回歸文人治理 軍方催淚瓦斯驅離

中央社喀土穆25日綜合外電報導
數以萬計蘇丹民眾25日集會抗議，呼籲軍方「返回軍營」，讓國家回歸文人治理。(美聯社)
數以萬計蘇丹民眾25日集會抗議，呼籲軍方「返回軍營」，讓國家回歸文人治理。(美聯社)

蘇丹2個月前發生軍事政變後，數以萬計民眾25日集會抗議，呼籲軍方「返回軍營」，讓國家回歸文人治理。

儘管通訊被切斷、安全部隊大批進駐，群眾仍來到首都喀土穆（Khartoum）街頭遊行。他們揮舞旗幟、擊鼓、舞蹈和歡呼，但不久後就遭安全部隊施放催淚瓦斯驅散。

法新社記者看到有傷者被示威群眾帶走。民運組織「醫師委員會」（Doctors' Committee）表示，安全部隊朝醫院施放催淚瓦斯，攻擊醫生和傷者。

示威登場前，官員封鎖了連接喀土穆和郊區的橋梁，切斷電話線並限制網路使用。

醫師委員會表示，數周示威期間，至少48人在鎮壓中喪命。喀土穆州州長警告，安全部隊「會對付違法與製造混亂者」。

示威群眾聚集在將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）10月25日奪權以來、軍政府作為總部所在地的總統府前示威。一名女性告訴法新社：「10月25日發生的是政變…我們不會停止示威，直到我們有文人政府為止。」

31歲的穆斯塔法（Othman Mustafa）則說：「我們不只希望軍方走人，還希望選擇和我們一樣、能回應我們需求，給大家平等權利的蘇丹人。」

柏罕奪權後，軟禁文人總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）數週，之後迫於國際壓力，在11月21日讓哈姆杜克復職，並於2023年7月舉行選舉。

遊行

上一則

14歲女兒染疫 以色列總理班奈特居家隔離

下一則

小國勇抗中國強權 立陶宛議員：無法保持沈默

延伸閱讀

民主剛果東部自殺炸彈攻擊 釀至少6死

民主剛果東部自殺炸彈攻擊 釀至少6死
比利時民眾不滿防疫措施 上街抗爭與警爆衝突

比利時民眾不滿防疫措施 上街抗爭與警爆衝突
伊朗缺水惹民怨 示威持續2周爆警民衝突 67人被捕

伊朗缺水惹民怨 示威持續2周爆警民衝突 67人被捕
蘇丹總理復職 數千民眾仍上街抗議軍人政變

蘇丹總理復職 數千民眾仍上街抗議軍人政變

熱門新聞

英國哈利王子（左）和夫人梅根（右）。路透

哈利梅根愛女「莉莉貝」萌照首曝光 一家四口其樂融融

2021-12-23 09:37
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

2021-12-24 18:26
海洋交響號。（路透）

世界最大遊輪48人確診新冠 確診者有98%完整接種

2021-12-20 08:54
影響全球天然氣價格，最糟可能掀起第三次世界大戰的「烏克蘭危機」，正進入持續升溫的緊繃狀態。（歐新社）

普亭首度威脅發動戰爭？美俄「烏克蘭大戰」風險升級

2021-12-22 01:59
凱特王妃在影片中大秀琴藝。(截取自演出視頻)

聖誕節獻禮 英國凱特王妃大秀琴藝

2021-12-25 09:33
傳南韓總統文在寅有意在今天特赦前總統朴槿惠。圖為朴槿惠（左）2017年8月在首爾出庭。（美聯社）

考量她健康狀況 南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠

2021-12-23 20:00

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
身材太好被新娘取消伴娘資格 女模傻眼：禮服妳選的

身材太好被新娘取消伴娘資格 女模傻眼：禮服妳選的
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月