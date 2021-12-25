文在寅特赦朴槿惠爆陰謀論 「刻意引起保守陣營內訌」

南韓總統文在寅24日宣布特赦前總統朴槿惠（圖），但同因涉貪入獄的前總統李明博卻不在新年特赦名單中，引發明年總統大選陰謀論的揣測。（美聯社）

南韓 政府24日公布新年特赦名單，包括前總統朴槿惠和盧武鉉時期的前總理韓明淑在內，共3094人將於31日獲得特赦、減刑或復權。與朴槿惠同屬保守陣營的前總統李明博不在特赦之列，引發明年總統大選陰謀論的揣測。

青瓦台發言人朴炅美在記者會上說，總統文在寅 當天就特赦朴槿惠和恢復韓明淑政治權利一事表示，希望社會各界藉此超越分歧，攜手開創新時代。文在寅表示：「我們應擺脫傷痛、舊怨和成見，朝新時代闊步邁進。面對眼前重重困難，全民迫切需要團結一心和相互包容的精神」。

保外就醫中的朴槿惠透過律師向全體國民致歉，感謝大家一如既往的支持。朴槿惠說，向面臨重重困難仍決定特赦她的文在寅和政府致以深深的謝意，將專心接受治療，早日向國民當眾致謝。

朴槿惠因親信干政案和收受國家情報院特別費案於今年1月被判有期徒刑20年、併科罰金180億韓元（約1515.9萬美元）、追繳贓款35億韓元，並在首爾看守所拘押。朴槿惠2018年11月底還因涉嫌干預新世界黨（國民力量前身）黨內提名 再獲判兩年，合計22年刑期已服刑四年九個月。

法務部長朴範界當天在記者會上表示，朴槿惠的健康狀況惡化是重要決定因素之一，骨頭、牙齒和精神都有毛病。至於李明博因情況與朴槿惠不同，「政府也要考慮到『國民情緒』」，未被列入赦免名單。因盜用公款和收賄遭判刑17年的李明博，自2008年至2013年擔任總統，由朴槿惠繼任。

南韓前總統李明博（中）這次未獲赦免。（歐新社）

朴槿惠原先不在法務部名單上，據信是文在寅親自拍板定案。陰謀論者視為文在寅的「一石二鳥」之計，刻意引起保守陣營內訌。

蓋洛普11月的調查顯示，近半（48%）的受訪者反對特赦朴槿惠，但低於年初的60%。

朴槿惠除了是南韓首位女性總統以及遭彈劾下台的總統，現又創下南韓前總統中服刑最久的紀錄。到她31日獲釋前，她已身陷囹圄1737天。日前相繼過世的前總統盧泰愚服刑768天，全斗煥坐牢751天，都是在金泳三擔任總統時獲得特赦。