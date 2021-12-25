我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

朴槿惠獲特赦挑動韓大選神經 在部分地區仍有吸票能力

編譯莊蕙嘉／綜合24日電
總統文在寅24日宣布特赦前總統朴槿惠（圖），但同因涉貪入獄的前總統李明博卻不在新年特赦名單中，引發明年總統大選陰謀論的揣測。（美聯社）
總統文在寅24日宣布特赦前總統朴槿惠（圖），但同因涉貪入獄的前總統李明博卻不在新年特赦名單中，引發明年總統大選陰謀論的揣測。（美聯社）

南韓總統文在寅24日宣布特赦前總統朴槿惠，不僅震驚南韓政壇，也撼動明年3月總統大選的選戰布局。各政黨對特赦的反應不一，執政黨稱尊重文在寅決定，朴槿惠曾屬政黨說特赦來得太晚，其他小黨也紛紛評論與表態。

執政黨共同民主黨表示尊重政府的決定，並強調黨沒有和青瓦台討論特赦案，這是文在寅獨立做出的決定。黨魁宋永吉說，特赦是文在寅「經過深思熟慮後做出的決定，是總統的憲法權力」。

曾反對特赦的共同民主黨總統候選人李在明也表示尊重文在寅的決定，但認為朴槿惠需要對其行為「真心道歉」。他說：「雖然現實中的審判已經結束，但她要記住，歷史的審判仍在繼續」。

合併朴槿惠所屬「新世界黨」的國民力量黨總統候選人尹錫悅，對特赦表示歡迎。他說：「這來得晚了，但我樂見特赦。聽說她的健康狀況不佳，希望她能很快好起來」。

在野小黨國民之黨總統候選人安哲秀也支特特赦，甚至表示另一位前總統李明博也應該獲得特赦。

另一在野黨正義黨對特赦表達「強烈遺憾」，總統候選人沈相奵說：「如此重要，可能改變歷史洪流的特赦案，竟然沒有問過民眾的意見。我不想見到國家團結被如此輕率的提及」。

距離明年3月9日的總統大選只剩不到三個月，南韓各黨莫不忙著分析特赦朴槿惠對選情的衝擊。共同民主黨內對特赦褒貶不一，有人認為有助吸引中間派選民，但也有人認為，在光州、全羅南北道等執政黨鐵票區，恐難凝聚傳統選民的支持。

在大邱和慶尚南北道等較保守的地區，獲特赦的朴槿惠或仍可為國民力量吸引選票。

政治分析家朴相炳指，文在寅同時特赦朴槿惠和讓韓明淑復權，可平衡保守與自由派心聲。文在寅過去幾個月的民調維持四成上下，優於幾位前任總統任期末支持率，決定特赦朴槿惠表示文在寅有信心這樣做不會喪失民意支持。

文在寅 民主黨 南韓

上一則

英法確診飆高照樣過聖誕 巴黎人潮擠爆、市集滿是觀光客

下一則

文在寅特赦朴槿惠爆陰謀論 「刻意引起保守陣營內訌」

延伸閱讀

一石二鳥放大絕 文在寅放朴槿惠不放李明博 都是為了他

一石二鳥放大絕 文在寅放朴槿惠不放李明博 都是為了他
朴槿惠房子遭法拍 出獄後恐無家可歸 只能繼續住院

朴槿惠房子遭法拍 出獄後恐無家可歸 只能繼續住院
南韓特赦朴槿惠 呂秀蓮呼籲蔡英文「特赦陳水扁」

南韓特赦朴槿惠 呂秀蓮呼籲蔡英文「特赦陳水扁」
南韓前總統朴槿惠 關押1730天獲特赦將專心治病

南韓前總統朴槿惠 關押1730天獲特赦將專心治病

熱門新聞

匈牙利一名長者今年4月接種第二劑中國國藥疫苗。（美聯社）

跨國研究：3款疫苗 對Omicron變異株幾乎無效

2021-12-18 04:01
英國哈利王子（左）和夫人梅根（右）。路透

哈利梅根愛女「莉莉貝」萌照首曝光 一家四口其樂融融

2021-12-23 09:37
海洋交響號。（路透）

世界最大遊輪48人確診新冠 確診者有98%完整接種

2021-12-20 08:54
影響全球天然氣價格，最糟可能掀起第三次世界大戰的「烏克蘭危機」，正進入持續升溫的緊繃狀態。（歐新社）

普亭首度威脅發動戰爭？美俄「烏克蘭大戰」風險升級

2021-12-22 01:59
火星水手號大峽谷發現地表下有液態水。（取材自ESA推特）

好消息…火星「水手號峽谷」下 藏有大量液態水

2021-12-18 15:27
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

2021-12-24 18:26

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺