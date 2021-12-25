朴槿惠獲特赦挑動韓大選神經 在部分地區仍有吸票能力

總統文在寅24日宣布特赦前總統朴槿惠（圖），但同因涉貪入獄的前總統李明博卻不在新年特赦名單中，引發明年總統大選陰謀論的揣測。（美聯社）

南韓 總統文在寅 24日宣布特赦前總統朴槿惠，不僅震驚南韓政壇，也撼動明年3月總統大選的選戰布局。各政黨對特赦的反應不一，執政黨稱尊重文在寅決定，朴槿惠曾屬政黨說特赦來得太晚，其他小黨也紛紛評論與表態。

執政黨共同民主黨 表示尊重政府的決定，並強調黨沒有和青瓦台討論特赦案，這是文在寅獨立做出的決定。黨魁宋永吉說，特赦是文在寅「經過深思熟慮後做出的決定，是總統的憲法權力」。

曾反對特赦的共同民主黨總統候選人李在明也表示尊重文在寅的決定，但認為朴槿惠需要對其行為「真心道歉」。他說：「雖然現實中的審判已經結束，但她要記住，歷史的審判仍在繼續」。

合併朴槿惠所屬「新世界黨」的國民力量黨總統候選人尹錫悅，對特赦表示歡迎。他說：「這來得晚了，但我樂見特赦。聽說她的健康狀況不佳，希望她能很快好起來」。

在野小黨國民之黨總統候選人安哲秀也支特特赦，甚至表示另一位前總統李明博也應該獲得特赦。

另一在野黨正義黨對特赦表達「強烈遺憾」，總統候選人沈相奵說：「如此重要，可能改變歷史洪流的特赦案，竟然沒有問過民眾的意見。我不想見到國家團結被如此輕率的提及」。

距離明年3月9日的總統大選只剩不到三個月，南韓各黨莫不忙著分析特赦朴槿惠對選情的衝擊。共同民主黨內對特赦褒貶不一，有人認為有助吸引中間派選民，但也有人認為，在光州、全羅南北道等執政黨鐵票區，恐難凝聚傳統選民的支持。

在大邱和慶尚南北道等較保守的地區，獲特赦的朴槿惠或仍可為國民力量吸引選票。

政治分析家朴相炳指，文在寅同時特赦朴槿惠和讓韓明淑復權，可平衡保守與自由派心聲。文在寅過去幾個月的民調維持四成上下，優於幾位前任總統任期末支持率，決定特赦朴槿惠表示文在寅有信心這樣做不會喪失民意支持。