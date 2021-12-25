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金正恩傳為「新歡」精疲力盡 頻監工豪宅、合影親密挽手

編譯中心／綜合24日電
金正恩（右二）為送新歡豪宅，頻頻視察工地。（路透）
金正恩（右二）為送新歡豪宅，頻頻視察工地。（路透）

北韓最高領導人金正恩日前出席父親金正日逝世10周年悼念儀式，因「容貌衰老」引起熱議，當時外界猜測他健康惡化是因操勞國內疫情與饑荒造成。不過，如今有媒體爆料，金正恩元氣大失是因為把精力放在平壤的豪宅工地上，並頻頻前往視察，為了盡早將豪宅送給「新歡」女歌手金玉珠。

「DailyNK」日文版報導，金正恩在平壤建造高級集合宅「普通江川岸段式住宅區」，不僅在3月前往視察，開始建設後也兩度到現場走訪，而負責監工的還是為金氏家族打造豪華別墅的社會安全省下面的工兵總局1旅團。

不過北韓由於新冠疫情鎖國，暫停與中國的貿易往來，各種資材調度變得困難，豪宅建設卻能繼續進行，在於金正恩「為愛堅持」。

圖為北韓三池淵管弦樂團2018年2月8日晚在韓國江陵藝術中心演出期間，北韓歌手金...
圖為北韓三池淵管弦樂團2018年2月8日晚在韓國江陵藝術中心演出期間，北韓歌手金玉珠演唱歌曲。(路透)

據報導，金正恩多次表態「迷上金玉珠」，在今年1月勞動黨大會閉幕表演上，金玉珠被安排上台獨唱；2月16日金正日冥誕紀念公演時，金正恩3度要求金玉珠安可演出；6月一場對黨中央高層的演出中，總共26首表演曲目，她一人就包辦了22首。

今年7月，金正恩對多名藝術人士冊封最高榮譽，金玉珠不僅坐在金正恩旁邊，還親密地挽著手。

報導指出，金正恩應該會以「對國家有功勳者」的名義來贈予豪宅，因此除了金玉珠，像是「國寶主播」李春姬以及各界對國家有功人員，應該也能配到一棟豪宅。

金正恩 疫情 北韓

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