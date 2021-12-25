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南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

南蘇丹出現神祕疾病 會咳嗽、發燒…已近百死

編譯中心／綜合24日電

非洲南蘇丹北部近期爆發一種「不明疾病」，目前已導致近百人死亡，世衛組織也派遣了小組赴當地調查。南蘇丹衛生部表示，死亡病例大多為老人和兒童，患病的症狀包括咳嗽、腹瀉、發燒等。　　

美國廣播公司（ABC）報導，南蘇丹官員貝爾23日表示，該國琼萊州凡加克鎮爆發的神祕疾病已導致97人死亡，最新的死亡病例是一名老年女性。衛生部在一份聲明中表示，死者大多為老年人和1至14歲兒童，症狀包括咳嗽、腹瀉、發燒、頭痛、胸痛、關節痛、食欲不振和身體虛弱等。

12月上旬，世衛決定派遣調查小組前往當地。貝爾表示，調查小組已經離開凡加克鎮，但沒有向當地官員通報有什麼發現。世衛組織非洲區發言人稱，該機構從11月開始調查這種疾病，但沒有提供進一步的細節。　　

BBC曾指出，由於神祕疾病發生地最近遭受嚴重的洪水襲擊，世衛最初懷疑這與霍亂有關，不過病人樣本中並未檢測出導致霍亂的傳染性細菌。南蘇丹有醫學專家透露，由於洪水泛濫，世衛的科學家不得不乘坐直升機抵達當地進行檢測。　　

南蘇丹自獨立以來衝突不斷，民生艱難，該國幾乎全部人口的口糧都依賴於國際糧食援助。聯合國難民署表示，許多災民被困在由洪水包圍的地帶，因此他們被通過水源傳播的致命疾病感染的風險也在增加。此番疾病的來襲，無疑加劇了南蘇丹的人道主義危機。

世衛 洪水 檢測

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