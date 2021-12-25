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柬埔寨「家天下」底定 洪森長子被推舉為未來總理候選人

編譯中心／綜合24日電
柬埔寨總理洪森（左）2009年與長子洪馬奈合照。（路透）
柬埔寨總理洪森（左）2009年與長子洪馬奈合照。（路透）

柬埔寨總理洪森的長子洪馬奈獲柬埔寨人民黨中央委員會一致推舉為「未來總理候選人」。洪森擔任柬國總理已36年，除不輕言退休並安排兒子接班，柬埔寨家天下大勢已定。

綜合柬埔寨媒體報導，今天上午在柬埔寨人民黨（Cambodian People’s Party, CPP）第5屆中央委員會第43次會議上，洪馬奈（Hun Manet）獲推舉為柬埔寨的「未來總理候選人」。

洪馬奈是洪森（Hun Sen）的長子，也是4名角逐「未來總理候選人」大位者之一 ；柬埔寨人民黨中央委員會並支持黨主席洪森繼續作為下一屆大選的總理候選人。

洪森12月初曾表示，將支持洪馬奈接班，雖然沒有說明具體的時間點，但柬埔寨人民黨中央委員會今天的決定，已為洪馬奈出任柬國總理鋪平道路。

不過由於洪森先前曾多次表態，自己的身體健康狀況超好，在2023年和2028年大選他仍舊是柬埔寨人民黨的總理候選人，因此外界一般預料洪馬奈不會在2028年前接任柬國總理。

洪馬奈目前是柬埔寨王家軍隊（Royal Cambodian Armed Forces）副總司令、柬埔寨王家陸軍（Royal Cambodian Army）司令，也是柬埔寨人民黨中央常務委員兼中央青年工作組組長。

今年44歲的洪馬奈1977年10月20日在柬埔寨出生，1999年畢業於美國西點軍校。根據公開報導，他的膝下有兩女一子。

柬埔寨人民黨成立於1951年，自1979年以來一直是柬國的執政黨。今年69歲的洪森擔任柬埔寨總理已經36年，放眼全球無人能及。

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