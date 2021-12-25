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緬甸軍頭：2023年8月舉行新全國大選

編譯中心／綜合24日電

緬甸國營的緬甸廣播電視台（MRTV）23日報導，武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）表示軍政府正計劃2023年舉行新的全國大選。

敏昂萊在仰光與軍事校院師生座談時說：「我們正視國家穩定與和平情況，盡最大努力盼於2023年8月舉辦一場多黨派參與的全國大選。」

緬甸選委會早先撤銷去年由文人領袖翁山蘇姬所屬政黨大勝的選舉結果後，最高軍頭敏昂萊表示，會在2023年8月前解除國家緊急狀態後，舉辦一場公平、自由的大選。

敏昂萊還呼籲緬甸民眾配合政府向有資格選民發放國民登記卡的作業，以確保公民投票權，發放作業到目前進度只到25%。目前不確定屆時若開邦少數族裔洛興雅（Rohingya）人能否獲准在新的全國大選投票。

緬甸援助政治犯協會（AAPP）指出，自從軍政府今年2月以選舉舞弊為由推翻翁山蘇姬的民選政府後，已殺害至少1365人、超過11萬100人被捕。

政變後被捕的翁山蘇姬，12月初被緬甸法院依煽動群眾及違反COVID-19防疫規定罪名判刑4年，後獲減刑為2年。她另被控違法進口並持有對講機等通訊設備，將於27日宣判。外媒憂軍政府的一系列控罪，恐使她餘生都得在獄中度過。

此外，緬甸天主教樞機主教薄茂恩因與軍政府領導人敏昂萊共切蛋糕慶聖誕的照片曝光，今天引起眾怒。在敏昂萊領導下，緬甸異議分子遭血腥鎮壓，以基督徒為主的地區也爆發了衝突。

中央社報導，法新社引述官方媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，薄茂恩（Charles Maung Bo）昨天與敏昂萊（Min Aung Hlaing）一同聆聽聖誕頌歌，並「談論了和平與繁榮事務」。薄茂恩隨後在他個人推特（Twitter）帳號上傳與敏昂萊會晤的照片，兩人面帶笑容一起切蛋糕慶聖誕。他2015年獲教宗方濟各（Pope Francis）祝聖為樞機主教。官媒則是刊登兩人並肩坐在聖誕樹前的合照，還有一張照片是敏昂萊捐獻了2000萬緬元。

對於薄茂恩與敏昂萊談笑風生慶聖誕，網友反應是不以為然。一名社群媒體用戶在有關兩人會晤的新聞報導下方留言說：「即使在基督徒的教堂遭到焚毀時，他（薄茂恩）仍然同意會見敏昂萊…大家不應前往他的住所祈禱。」另有網友留言說：「這不能代表天主教徒，為什麼你要和這麼一位殺人凶手一起切蛋糕？」

諷刺的是，今年3月間，緬甸安全部隊鎮壓民主抗爭之際，薄茂恩曾在推特發文稱，「我國的多數大城市有如天安門廣場」，他指的是中國1989年在北京殘酷鎮壓學生發起的抗爭。

緬甸 翁山蘇姬 投票

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