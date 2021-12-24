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一石二鳥放大絕 文在寅放朴槿惠不放李明博 都是為了他

編譯張佑生╱即時報導
南韓政府24日公布新年大赦名單，最受矚目的就是前總統朴槿惠上榜。 美聯社
南韓政府24日公布新年大赦名單，最受矚目的就是前總統朴槿惠上榜。 美聯社

南韓政府24日公布新年大赦名單，最受矚目的就是前總統朴槿惠上榜，另一位前總統李明博落榜。親李明博派人士表示「預料之中」。

南韓親李派領導人、緊急事態國民會議常任議長李在五24日接受《中央日報》採訪時表示：「要特赦的話就應該李明博和朴槿惠兩人一起......簡直不敢相信竟然只赦免了一個人。」

報導援引匿名的親李派核心人士指出，將李明博排除在特赦名單之外的原因主要是文在寅政府主要勢力對前總統盧武鉉死亡的心結。該人士在通話中表示：「將李明博排除在特赦名單之外的根本原因，在於執政勢力將盧武鉉的死歸咎於李明博的責任......只是因為不能公開明說，所以才不斷強調朴槿惠和李明博的罪行不同」。

除了私人恩怨，文在寅此舉可能還有更深層的選舉考量。朴槿惠與李明博先後擔任總統，同屬保守陣營，都有大批支持者。保守陣營推出的總統候選人尹錫悅，當初還是調查朴槿惠涉貪的特偵組成員，尹錫悅的幕僚主要都是李明博的支持者。

現在朴槿惠出獄，李明博持續蹲苦牢，各為其主的雙方支持者難免不發生矛盾衝突。對於文在寅所屬的自由派陣營來說，保守陣營內訌甚至分裂，當然是總統選舉的大利多。

南韓政府24日公布新年特赦名單，但同樣身為前總統，朴槿惠（右）獲得特赦，李明博則...
南韓政府24日公布新年特赦名單，但同樣身為前總統，朴槿惠（右）獲得特赦，李明博則被排除在外。法務部長朴範界在記者會表示，兩人情況不同，政府也要考量國民的情緒。路透/美聯社

文在寅 南韓

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