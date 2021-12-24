一石二鳥放大絕 文在寅放朴槿惠不放李明博 都是為了他

南韓政府24日公布新年大赦名單，最受矚目的就是前總統朴槿惠上榜。 美聯社

南韓 政府24日公布新年大赦名單，最受矚目的就是前總統朴槿惠上榜，另一位前總統李明博落榜。親李明博派人士表示「預料之中」。

南韓親李派領導人、緊急事態國民會議常任議長李在五24日接受《中央日報》採訪時表示：「要特赦的話就應該李明博和朴槿惠兩人一起......簡直不敢相信竟然只赦免了一個人。」

報導援引匿名的親李派核心人士指出，將李明博排除在特赦名單之外的原因主要是文在寅 政府主要勢力對前總統盧武鉉死亡的心結。該人士在通話中表示：「將李明博排除在特赦名單之外的根本原因，在於執政勢力將盧武鉉的死歸咎於李明博的責任......只是因為不能公開明說，所以才不斷強調朴槿惠和李明博的罪行不同」。

除了私人恩怨，文在寅此舉可能還有更深層的選舉考量。朴槿惠與李明博先後擔任總統，同屬保守陣營，都有大批支持者。保守陣營推出的總統候選人尹錫悅，當初還是調查朴槿惠涉貪的特偵組成員，尹錫悅的幕僚主要都是李明博的支持者。

現在朴槿惠出獄，李明博持續蹲苦牢，各為其主的雙方支持者難免不發生矛盾衝突。對於文在寅所屬的自由派陣營來說，保守陣營內訌甚至分裂，當然是總統選舉的大利多。