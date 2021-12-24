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神學士大排長龍辦護照 自殺炸彈客硬闖遭擊斃

編譯羅方妤／綜合報導
一名神學士武裝分子18日在首都喀布爾護照辦公室外檢查點站崗。（Getty Images）
一名神學士武裝分子18日在首都喀布爾護照辦公室外檢查點站崗。（Getty Images）

阿富汗警方23日表示，一名自殺炸彈客當天試圖闖入護照辦公室進行攻擊，已在入口檢查點被擊斃。當時約200名神學士（Taliban，另譯塔利班）武裝分子在排隊辦理護照。

神學士今年8月掌控阿富汗以來，已經歷數起遭針對的襲擊事件，這些行動大多是由呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）自稱是他們所為。

阿富汗當局宣布，每周四特別預留給神學士武裝分子申請護照。他們就從黎明時開始排隊申辦，但仍不清楚神學士武裝分子需要護照的原因，及他們打算前往何處。安全人員也禁止記者採訪。

阿富汗深陷人道危機之際，為維持人道援助金流，美國政府22日正式批准美國官員及聯合國官員與神學士政府進行獲許可的交易。目前不清楚此舉是否會替聯合國提議援助的約600萬美元維安款項鋪路。

據路透報導，聯合國明年打算補貼護衛聯合國設施的神學士內政部人員月薪，並提供他們每月的糧食補助，讓人質疑此舉是否會違反美國制裁。

美國財政部22日核發3張一般許可，旨在鬆綁進入阿富汗的人道援助金流。

兩張一般許可措施允許美國官員和聯合國等特定國際組織人士在官方往來時接觸神學士或哈卡尼網絡（Haqqani Network）進行交易，另一張一般許可則讓非政府組織得不受針對塔利班的制裁限制，與塔利班及哈卡尼網絡合作進行特定專案，包括人道計畫。

兩張一般許可措施允許美國官員和聯合國等特定國際組織人士在官方往來時接觸神學士或哈卡尼網絡（Haqqani Network）進行交易，另一張一般許可則讓非政府組織得不受針對塔利班的制裁限制，與塔利班及哈卡尼網絡合作進行特定專案，包括人道計畫。

美國高階官員指出，雖然核發一般許可，塔利班仍須採取行動，避免經濟更進一步緊縮。

隨著西方國家支持的政府垮台以及美軍完全撤離，塔利班政府今年8月掌權後，阿富汗經濟危機加速惡化。

神學士 阿富汗 聯合國

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