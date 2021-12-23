我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

謠言野火燎原…被傳出生時本是男兒身 馬克宏妻喊告

編譯中心╱綜合22日電
網路謠傳法國第一夫人碧姬．馬克宏（左）出生時是男兒身，她表示將對網路陰謀論採取法律行動。（歐新社）
網路謠傳法國第一夫人碧姬．馬克宏（左）出生時是男兒身，她表示將對網路陰謀論採取法律行動。（歐新社）

法國第一夫人碧姬．馬克宏將對網路陰謀論採取法律行動，近日網路謠言聲稱她出生時為男性，本名叫做尚米歇爾．托涅。中央社引述法新社報導，碧姬．馬克宏律師恩諾希表示：「她決定展開提告程序，正在進行中。」

距法國總統大選不到4個月，近日這個謠言在社群媒體上有如野火燎原，一發不可收拾，除表達對中間派總統馬克宏的強烈反對態度，也夾雜著極右派意識形態和跨性別恐懼心理。

在此之前，針對知名政治人物編造有關跨性別恐懼的假新聞，在法國非常少見，但在全球並非新現象。美國前總統歐巴馬夫人蜜雪兒．歐巴馬、美國副總統賀錦麗和紐西蘭總理阿爾登都曾受到此類謠言攻擊。

有關碧姬原為男性的謠言，3月首度出現在一名叫做雷伊的臉書用戶發文中。她自稱是名「記者」，貼文內容多為陰謀論，以及抨擊所謂的「健康獨裁」。另名臉書用戶緊抓這個說法不放，還捏造碧姬是「撒旦崇拜、犯有戀童罪行的跨性人」陰謀論。

這個說法於10月中出現在「事實與文件」（Factsand Documents）評論性雜誌上，該雜誌1996年由極端右派作家拉提耶（Emmanuel Ratier）創辦。

根據資料分析工具InVid We Verify，這篇文章刊登後將近2周，#JeanMichelTrogneux的標籤於11月1日首度出現在推特。

12月6日這個標籤只被轉推35次，但3週後成長到超過1萬3000次。根據InVid的最新統計，這個標籤目前被轉推6萬8300次，有超過17萬4000個讚。

馬克宏 臉書 歐巴馬

上一則

搭機染Omicron風險 比Delta高2倍 「戴口罩勤洗手」

下一則

先過完聖誕節再說 英相強生假期後公布防疫新規

延伸閱讀

「真」總統是拜登還曼欽？ 賀錦麗受訪被逼問

「真」總統是拜登還曼欽？ 賀錦麗受訪被逼問
法疫情恐影響連任 馬克宏為決策認錯挽形象

法疫情恐影響連任 馬克宏為決策認錯挽形象
拚連任？法國總統馬克宏低頭為疫情決策認錯

拚連任？法國總統馬克宏低頭為疫情決策認錯
法國右翼共和黨推女性選總統 政見被諷「太像馬克宏」

法國右翼共和黨推女性選總統 政見被諷「太像馬克宏」

熱門新聞

匈牙利一名長者今年4月接種第二劑中國國藥疫苗。（美聯社）

跨國研究：3款疫苗 對Omicron變異株幾乎無效

2021-12-18 04:01
海洋交響號。（路透）

世界最大遊輪48人確診新冠 確診者有98%完整接種

2021-12-20 08:54
影響全球天然氣價格，最糟可能掀起第三次世界大戰的「烏克蘭危機」，正進入持續升溫的緊繃狀態。（歐新社）

普亭首度威脅發動戰爭？美俄「烏克蘭大戰」風險升級

2021-12-22 01:59
火星水手號大峽谷發現地表下有液態水。（取材自ESA推特）

好消息…火星「水手號峽谷」下 藏有大量液態水

2021-12-18 15:27
Novavax疫苗。（路透）

世衛批准COVOVAX疫苗列入緊急使用名單

2021-12-17 14:36
北韓領導人金正恩。美聯社

金正恩憔悴悼父面容不像30幾歲 專家憂未來恐腦中風

2021-12-20 14:32

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗