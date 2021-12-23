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斯里蘭卡財政嚴峻 拿「茶葉」償還伊朗2億美元債務

編譯周辰陽／即時報導
斯里蘭卡與伊朗之間有一筆超過2.51億美元的石油債務，兩國近日終於議定改採貨物支付方式，讓斯里蘭卡將透過茶葉「以物易物」結清對伊朗的石油進口應付款。(路透)
斯里蘭卡與伊朗之間有一筆超過2.51億美元的石油債務，兩國近日終於議定改採貨物支付方式，讓斯里蘭卡將透過茶葉「以物易物」結清對伊朗的石油進口應付款。(路透)

BBC與《德黑蘭時報》（Tehran Times）22日報導，斯里蘭卡與伊朗之間有一筆超過2億美元的石油債務，兩國近日終於議定改採商品（Commodity）支付方式，由斯里蘭卡每月運送茶葉到伊朗直至債務結清。

報導指出，斯里蘭卡國營「錫蘭石油公司」（Ceylon Petroleum Corp.）對「伊朗國家石油公司」（National Iranian Oil Co.）欠款2.51億美元，但美國頒布的制裁禁止跟伊朗的銀行進行交易，導致斯里蘭卡無法透過其他方式結清債務。同時，斯里蘭卡現正面臨債台高築與外匯危機，新冠疫情大流行期間又損失旅遊收入，讓國家的財務狀況雪上加霜。

根據斯里蘭卡種植部長帕蒂拉納（Ramesh Pathirana）與伊朗貿易促進組織首長培曼帕克（Alireza Peyman-Pak）簽署的諒解備忘錄，斯里蘭卡將以茶葉交換結清對伊朗的石油進口應付款，計畫每個月運出價值5百萬美元的茶葉直到債務結清為止。

帕蒂拉納告訴媒體，這一分新約定不會違反美國或聯合國的制裁，因為茶葉「已被歸類為人道主義範圍之下的一種食品項目」，並強調沒有任何一家列進黑名單的伊朗銀行會參與此事。

斯里蘭卡茶葉委員會的一位委員透露，這是茶葉第一次被拿來交換清償外債。斯里蘭卡種植部則表示，此舉將節省該國急需的外幣。

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