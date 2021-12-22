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白目兒求職寫「我爸高官」要求3萬美元年薪 他火速請辭

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓高官金晉局的兒子試圖以父親的官威求職，此事被媒體踢爆後，他隨即提出辭呈滅火。(電視截圖)
南韓高官金晉局的兒子試圖以父親的官威求職，此事被媒體踢爆後，他隨即提出辭呈滅火。(電視截圖)

聰明反被聰明誤？日前南韓媒體踢爆，青瓦台民政首席秘書金晉局的兒子試圖利用父親的「高官之勢」求職，竟然直接在履歷上寫明「我父親是現任民政首席」、「父親會提供很多幫助」，而且相同的履歷一連就投了5家公司。事件爆發後，金晉局也火速出面道歉，更向南韓總統文在寅提出辭呈。

跟據《MBC》、《朝鮮日報》報導，金晉局的兒子金某今年31歲，目前任職於IT公司，近期有意轉換跑道到金融業，期盼能有年薪3500萬到4000萬韓元的待遇（約3萬到3.5萬美元），更一連投了5家公司，且每一間都有與金某聯繫。然而，金某的履歷內容卻「答非所問」，甚至句句離不開父親。

報導指，金某在成長過程的欄位只寫了「我父親是現任民政首席金晉局」一句話，其他欄位也全用「父親填滿」，僅寫道「父親會提供很多幫助」、「我會去跟父親說好話，讓企業實現夢想」、「請相信我，並與我聯繫，我是不會說謊的」、「請讓我在這裡展翅高飛」。詭異的履歷內容令不少企業起疑，其中一家公司的負責人也透露，「由於履歷內容太過露骨，我還一度懷疑是不是假的」。

兒子試圖利用父親官威蹭工作的醜聞爆發後，立刻掀起輿論風波，青瓦台民政首席秘書金晉局隨即出來滅火致歉，他表示「兒子一直在接受焦慮症和強迫症的治療」、「但這件事沒有任何的藉口，我深感抱歉」，並因此事提出請辭，交由文在寅受理。

事後，金某也透過媒體正式道歉，「我這樣做不對，真的很抱歉。我因為太想要找到工作了，才會作出如此不成熟的行為」，更提到目前任職的IT公司是透過正式管道進去的，當時投遞的是一般的履歷，並沒有透過官威入職。

文在寅 南韓

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