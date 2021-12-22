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朴槿惠胞妹 宣布參選南韓總統

編譯中心╱綜合21日電

據韓媒報導，韓國前總統朴槿惠胞妹、前育英財團理事長朴槿姈21日在首爾新聞中心召開記者會，宣佈參加第20屆總統選舉。

據報導，朴槿姈表示，現在政界和總統候選人不關心團結全民的治本之策等，汲汲於爭權奪位。應通過修憲將一權獨大的總統制改為雙首長並立的半總統制，並為共生經濟提供制度支持，防止機會和能力不平等造成收入不平等。

朴槿姈指出，具體方案是為農村和漁村引進基本收入制度，將生產、流通、金融、教育等公共性領域的一半進行國營化。她還表示，21世紀是文化集大成期和文明大轉型期，並呼籲通過韓國內部團結實現統一，進而爭取世界和平。

韓聯社報導，1954年出生的朴槿姈是南韓前總統朴正熙的二女兒，曾一度被選育英財團副理事長，直到胞姊朴槿惠從理事長退任後才於1990年12月被選上理事長，1997年加入大國家黨。過去曾被爆料長年與胞姊朴槿惠不和，直到朴槿惠宣布參選總統後才表達支持。

據此前報導，韓國前總統朴槿惠因陷入「親信干政」醜聞，於2017年3月遭彈劾而失去司法豁免權。　　2021年1月14日，韓國大法院對朴槿惠「親信干政」案和受賄案作出終審判決，判處朴槿惠20年有期徒刑、並處罰金180億韓元，追繳35億韓元。此外，朴槿惠還因違反公職選舉法被判2年，目前朴槿惠累計刑期為22年。朴槿惠自2017年3月31日起被拘留，如果剩餘刑期全部服滿，她將以87歲高齡在2039年出獄。

韓國第20屆總統選舉將於2022年3月9日舉行。韓國兩家民調機構20日發佈的大選最新民調結果迥異，執政黨共同民主黨總統候選人李在明和最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅分別在不同機構的民調中領先，但兩人的支持率均較前下滑。

民調 民主黨 彈劾

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