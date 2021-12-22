無視中韓反對 東電遞申請：福島核廢水擬後年排海

福島第一核電廠資料照片。(美聯社)

日本 東京電力公司（TEPCO）今日向日本原子力規制委員會申請建造海底隧道與稀釋裝置，排放儲存在福島第一核電廠的核廢水，希望明年6月起興建相關設施，2023年4月完成相關工程，春天開始排放。

2011年強震與海嘯侵襲日本東北部，造成1萬9000人罹難，福島核電廠6座反應爐中的3座熔毀，成為車諾比後最嚴重核災，129萬噸的核廢水至今仍儲存在福島第一核電廠，預計2023年初將達到最大容量137萬噸。

TEPCO計畫在距離核電廠1公里外的海底12公尺處排放核廢水，降低對漁場和環境的衝擊。核電廠內目前有大約1000座儲存槽裝滿核廢水，必須移除才能進行核電廠除役。

日本政府今年4月批准排放廢水的計畫，預計持續排放30年，並稱其為最符合現實的解決方案，但遭到漁民和包括中國與南韓 在內等鄰國的強烈反對。

東電的處理水對策負責人松本純一表示，雖然比原先預定的申請時間晚了3個月，但這「並非辦不到的工程」。

南韓政府對於日本仍決定將核廢水排放至海中再度表示遺憾，並要求日本充分檢討、客觀獨立審查，以及公開透明。

松本純一表示，在明年中預計開始建造海底隧道前，東電將持續與當地居民及有關各方溝通。

這些核廢水經過處理，能夠去除放射性汙染，但無法去除氚（tritium）。氚是一種放射性氫同位素，專家表示只有在極大量情況下才會危害人體。氚有多種實際用途，包括製造核武、醫學用生物顯影劑或逃生口標誌等須在黑暗中發光的物品等。

根據日本政府計畫，在2023年春天排放到太平洋時，處理過核廢水的氚含量，將會稀釋到世界衛生組織（WHO ）飲用水標準的七分之一。