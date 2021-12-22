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「威脅人身安全」 杜拜邦長要給約旦公主7.4億贍養費

編譯中心╱綜合21日電
阿拉伯聯合大公國杜拜邦邦長穆罕穆德(左)21日被判須支付前妻、約旦公主哈雅（右）和孩子高達7.4億美元，創下英國法院離婚官司的最高贍養費紀錄。(美聯社)
阿拉伯聯合大公國杜拜邦邦長穆罕穆德(左)21日被判須支付前妻、約旦公主哈雅（右）和孩子高達7.4億美元，創下英國法院離婚官司的最高贍養費紀錄。(美聯社)

經過激烈的監護權爭奪戰後，倫敦高等法院法官穆爾（Philip Moor）判決，穆罕穆德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）必須支付前妻、約旦公主哈雅（Princess Haya Bint Al Hussein）和孩子高達5.5億英鎊（約7億4000萬美元），創下英國法院離婚官司的最高贍養費紀錄。

哈雅是約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）同父異母的妹妹。穆罕穆德則是阿拉伯聯合大公國的副總統暨總理。

哈雅前年帶子女出走德國，再到英國尋求庇護，並要求與穆罕默德離婚。穆罕默德其後入稟英國法院奪回子女撫養權不果，被哈雅反過來控告恐嚇等。英國高等法院此前已經先後裁定，穆罕默德採取連串行動威嚇哈雅，包括下令使用以色列公司（NSO）的間諜軟件「飛馬」，入侵哈雅及其親信的手機；穆罕默德的手下亦曾試圖在哈雅的英國住所附近購買物業，對哈雅的安全構成極大威脅。

法官穆爾今天在裁決中表示，鑑於穆罕默德能夠動用政府力量達到目的，故哈雅及兩名子女需要「滴水不漏」的保護，確保他們能夠在英國安全生活，因此下令穆罕默德需在3個月內一次性支付2.51億英鎊(約3億3700萬美元)，以支付她在英國豪宅的維修保養、彌補她宣稱穆罕穆德欠她的珠寶與賽馬費用，以及她未來的維安費。

穆罕穆德還被要求支付子女14歲的賈莉拉（Jalila）和9歲的扎耶德（Zayed）共300萬英鎊（約403萬美元）教育費，以及960萬英鎊（約1292萬美元）的欠款。每年另需要支付1120萬英鎊（約1508萬美元）撫養費，成年後則用於維安。

這些付款將由匯豐銀行（HSBC）持有的2.9億英鎊(約3億9000萬美元)擔保品提供擔保。儘管一些倫敦律師認為，這已經是英國家事法院有史以來判決最高額的贍養費，但最終金額還不到哈雅最初尋求14億英鎊(約19億美元)的一半。

在經歷近7小時作證後，47歲的哈雅表示，一次性的大筆付款能讓雙方斷得乾乾淨淨，也能讓她和孩子擺脫穆罕穆德的控制。

約旦公主哈雅。 (美聯社)
約旦公主哈雅。 (美聯社)

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