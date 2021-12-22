俄烏邊境緊張 普亭暗示爆戰爭 美擬祭出口管制

俄烏邊境情勢緊繃，圖為烏克蘭軍隊17日在烏東軍演。(路透)

俄羅斯 總統普亭今天警告，俄國 準備採取「軍事-技術措施」，來回應西方就烏克蘭 衝突的「不友善」行為。他的措辭變得比之前更加嚴厲，也是普亭首次暗示烏克蘭危機可能引發戰爭。一位拜登政府官員今天告訴路透，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國將採取嚴厲的出口管制措施以擾亂俄國經濟。

中央社引述法新社報導，幾個星期以來，普亭持續指控美國和華府領導的北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，在俄國邊界挑起緊張氣氛，但今天的評論是他第一次暗示可能爆發衝突。他在國防部會議上表示，萬一西方維持明顯具有挑釁意味的立場，「我們將採取適當的軍事-技術報復措施」。

美國國務卿布林肯今天表示，在俄國於與烏克蘭交界集結重兵的緊張情勢下，美國總統拜登沒有與俄羅斯總統普亭舉行實體會談的計畫。布林肯說：「我們也希望看到俄羅斯讓情勢降溫，將部署於烏克蘭邊界的部隊後撤，以降低緊張情勢。」美國官員透露，若俄國侵犯烏克蘭，白宮可能會限制俄羅斯進口智慧型手機、汽車與飛機的關鍵零組件及材料。

美國自11月中旬開始示警，俄國可能在規畫對前蘇聯鄰國烏克蘭發動大規模攻擊。美國已警告普亭若這麼做，將面臨空前制裁。

西方國家指控俄國在毗鄰烏克蘭東部的邊境地區，集結了10萬兵力。烏克蘭政府自2014年起一直在對抗東部的親俄分離主義分子。俄國否認密謀進犯，並要求美國與北約就俄國安全提供法律保證，還要北約停止向東擴張。

俄國上周把他們的要求交給美國與北約，表示北約不該再接受新成員，或是在前蘇聯國家建立軍事基地。但普亭今天警告，即使華府提供安全保證，他也不會相信。

另據俄羅斯新聞社報導，一艘俄羅斯潛艦成功在水下，從日本海朝位於1000多公里外的俄羅斯陸上訓練場目標發射一枚「口徑」巡弋飛彈。「口徑」巡弋飛彈是俄羅斯較為先進的巡弋飛彈，可從海上對敵方陸海目標進行精準打擊。

俄羅斯國防部21日聲明說，「口徑」巡弋飛彈射程超過1000公里。聲明未提及此次飛彈發射的具體時間。路透報導，俄新社報導援引俄羅斯太平洋艦隊的發言指出，演習還涉及軍艦、飛機和無人機的秘密行動與支援。

日本聲稱對附近鄂霍次克海、俄羅斯控制的南千島群島擁有主權，東京稱這些島嶼為北方領土。雙方的領土爭議可追溯到第二次世界大戰末期，當時蘇聯軍隊從日本手中奪取了這些島嶼。這項爭議使得日俄無法簽署正式和平條約。