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「沿岸地區全毀」強颱重創菲律賓至少208死 罹難數或攀升

編譯中心／綜合19日電
菲律賓宿霧省卡爾卡爾居民18日在受颱風「雷伊」摧毁的居所瓦礫堆中，給孩子洗澡。（Getty Images）
菲律賓宿霧省卡爾卡爾居民18日在受颱風「雷伊」摧毁的居所瓦礫堆中，給孩子洗澡。（Getty Images）

菲律賓群島南部和中部遭受當地今年最強颱風「雷伊」（Typhoon Rai）的重創，超過30萬人逃離家園和濱海的度假村，目前已208人遇難。由於許多地方通訊中斷，無法完全評估災情，估計死亡人數或進一步上升。當局正加快運送水和食物至受災島嶼，紅十字會與紅新月會國際聯合會也發起協助賑災的募款活動。

中央社引述法新社報導，菲律賓警方統計的數據顯示，雷伊颱風（Typhoon Rai）襲擊菲律賓群島南部和中部後，至少239人受傷、52人下落不明。

菲律賓紅十字會通報說，沿岸地區「完全毀了」，住宅、醫院、學校和社區建築只剩碎片。

這次受創最嚴重的島嶼之一，是以海灘、連綿的巧克力丘（Chocolate Hills），和眼鏡猴等小型靈長類動物聞名的保和省（Bohol）。其省長黃嚴輝（Arthur Yap）在他的臉書（Facebook）官方頁面表示，當地有至少74人在這次風災中喪生。黃嚴輝先前已宣布保和島進入「災難狀態」（state of calamity）；他說，載運物資等賑災用品的菲律賓海軍艦艇明天將出發前往保和島。

迪納加群島省（Dinagat Islands）官員克里索斯多摩（Jeffrey Crisostomo）昨天說，該省也有至少10人罹難。

地方官員說，施亞高島95%區域遭破壞，「我們急需援助」。施亞高島（Siargao）是菲律賓著名衝浪勝地，位於菲國南部民答那峨地區北蘇瑞高省（Surigao del Norte），今年接連入選法國版「時尚」（Vogue）雜誌「10大夏季必訪度假島嶼」和時代雜誌（Time）世界最佳百大景點。

菲律賓著名滑浪勝地施亞高島（Siargao）九成半的區域，遭到颱風「雷伊」破壞。...
菲律賓著名滑浪勝地施亞高島（Siargao）九成半的區域，遭到颱風「雷伊」破壞。（美聯社）

菲律賓總統杜特蒂18日飛往受災地區視察，承諾撥款20億披索、約4000萬美元賑災。紅十字會與紅新月會國際聯合會也發起協助賑災的募款活動，希望募得2000萬瑞士法郎（約2163.4萬美元）來資助賑災和復元行動。羅馬天主教教宗方濟各19日表達了對以信奉天主教為主的菲律賓人民的慰問，稱颱風摧毀了許多家園。

超級颱風雷伊16日以速度每小時195公里的強風襲擊菲律賓，南部和中部嚴重受災，約78萬人受災，超過30萬人逃離家園和濱海度假勝地。颱風造成多處山體滑坡和嚴重淹水，大批房屋和電線桿倒塌，227個城鎮電力中斷，至少兩個機場因設施受損關閉。

颱風雷伊近日襲擊菲律賓，造成至少208人死亡。（Getty Images）
颱風雷伊近日襲擊菲律賓，造成至少208人死亡。（Getty Images）

雷伊颱風掀飛屋頂、連根拔起大樹、吹倒電線桿、摧毀木造房屋、淹沒村莊，災情可比2013年的海燕颱風（Typhoon Haiyan）。海燕颱風在菲律賓被稱為尤蘭達（Yolanda），它造成超過7300人死亡或失蹤，為菲國史上死亡人數最多的颱風。

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