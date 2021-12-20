英脫歐大臣請辭 強生再受打擊 明年5月「定生死」

英國 負責脫歐 事務的脫歐大臣佛羅斯特（David Frost）18日請辭下台，並且表達他對首相強生的脫歐協商立場、及防疫 措施的不滿，對已因國內疫情而焦頭爛額的強生，形成最新打擊。強生對佛羅斯特辭職表示「難過」，並表揚他的功績貢獻。

英國Omicron病例激增，倫敦進入重大事件狀態，英衛生大臣仍拒排除聖誕節前祭限令可能性。

佛羅斯特在措辭強烈的辭職信中表示，他對保守黨政府目前施政方向感到不滿，也不樂見當局目前的脫歐立場，並且反對再度封鎖之類的防疫措施，「我們必須學著和新冠病毒共存，我希望我們能很快重回正軌，不該被其他地區已實施的強制措施所吸引」。

他在一周前提出辭呈，也與強生達成共識，會在明年1月卸任，但因消息曝光，因此應該「立即生效」。

佛羅斯特被視為強生親信，是強生政府脫歐策略的主要制定者及談判大員，他的請辭將為英國即將與歐盟展開的北愛爾蘭協商、脫歐的未來增添不確定性，也成為強生內閣的最新衝擊。

近來一連串醜聞與政治打擊都正在削弱強生的領導權威，保守黨內部也為防疫策略而爭論不休，引發外界懷疑強生還能掌權多久。

另據觀察家報報導，雖然目前保守黨內挑戰強生黨魁地位的行動未成氣候，但有黨員認為他未來半年的日子不好過，明年5月地方選舉保守黨一旦慘敗，強生即有可能被拉下台。有黨員表示，如果沒有新冠疫情，他早就去信1922委員會對強生提出「不信任函」。

目前，英國的新冠確診人數持續暴增，17日新增超過1萬例確診Omicron變異株，累計已2.5萬例。專家警告，再不收緊防疫限制，到本月底單日新增病例可能達60萬至200萬例。

強生上周推動「B計畫」，要求在公共場所戴口罩及使用疫苗通行證，盼賴以遏止Omicron蔓延，卻引發佛羅斯特及逾100名保守黨下議院議員反對防疫政策。各界現在揣測強生內閣是否會採取進一步的防疫措施。