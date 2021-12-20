智利向左轉 35歲學運領袖贏得總統大選

柏瑞克得票率超過56%。（路透）

智利19日舉行總統大選第二回合投票 ，根據已開出的92％選票，35歲的左派候選人柏瑞克以56%的得票率，領先極右翼的卡斯特的44%支持率。卡斯特在推特上祝賀柏瑞克當選後，首都聖地牙哥街道湧入慶祝的民眾。

這次選舉是智利數十年來最兩極化的一次。自31年前殘暴的獨裁者皮諾契特經由民主過程遭驅逐以來，智利的領導人一直屬於中間派，這次則出現左右對決的狀況。

兩位候選人對國家未來擘畫了完全不一樣的遠景，從退休金 、私有化到人權等問題，兩人立場分歧。卡斯特提出社會和財政保守政策，反對同性婚姻和墮胎，並支持削減稅收和社會支出。柏瑞克則是社會自由主義者，誓言要透過增加社會支出，打造一個「福利國家」。

今年35歲的柏瑞克，過去曾是學生運動領袖，這次與共產黨結盟。至於極端保守派的卡斯特，今年55歲，是前獨裁者皮諾契特的擁護者，被類比為智利的波索納洛（巴西極右派總統）。智利在11月21日舉行總統大選第一回合投票，沒有候選人取得過半選票。

新總統上台後將面臨艱鉅的任務，要去療癒一個飽受敵對攻訐和假新聞攻擊的兩極分化運動所衝擊的社會。

智利是世界最大的產銅國，人口1900萬。由於雙方支持率相差不大，人民擔心這場選戰的結果，恐引發大規模的示威抗議。