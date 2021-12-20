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烏克蘭警告 俄國若入侵恐觸發「第三次世界大戰」

編譯中心／綜合19日電

俄羅斯大軍屯駐烏克蘭東部邊境，烏克蘭政府目前已經動員了近一半的主力部隊前往東烏地區邊境，俄烏關係十分緊張。烏克蘭一名政府官員今表示，若俄羅斯全面入侵烏克蘭，戰火將可能蔓延，引發第三次世界大戰。

烏克蘭退伍軍人事務局長拉普蒂娜（Yulia Laputina）日前接受英國天空新聞訪問時表示，若莫斯科發動攻擊，基輔已準備好自衛，並稱若發生戰爭，戰爭不會僅限在烏克蘭境內，「我們考慮到會發生世界大戰的可能」。

被問道這是否意味俄羅斯一旦發動攻擊，可能會引發第三次世界大戰，拉普蒂娜表示肯定，並稱從地緣政治上看這是可能發生的：「戰火的蔓延將會比烏克蘭廣泛。」她提到俄羅斯企圖發動軍事行動，將牽連巴爾幹半島，並以過去塞爾維亞的戰爭為例。

近一個多月以來，多名美國和烏克蘭官員、學者都稱俄羅斯即將組織軍隊全面入侵烏克蘭。烏克蘭政府目前已經動員了近一半的主力部隊前往東烏地區邊境，美國也加大了對烏克蘭政府軍援助的力度，北約組織則計畫與俄國展開對話。

此外，德國國防部長蘭布雷特今天出訪立陶宛時表示，俄羅斯不能在區域安全問題上向北約發號施令。蘭布雷特此行會探視駐紮在立國的北大成員國部隊。

蘭布雷特說：「我們必須彼此展開對話，這意味討論俄羅斯提出的提案」「但不能由俄國指示我們的北約夥伴如何定位自己（的立場）。」

俄國17日公布要求清單，向北約和美國尋求安全保證，並希望限制北約對烏克蘭和前蘇聯國家的影響力，並呼籲北約不得接受任何新成員加入該組織，也不能在前蘇聯國家建立新的軍事基地。

烏克蘭 俄羅斯 邊境

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