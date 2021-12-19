我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民40年的金馬導演 胡安追求獨立之音

李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

庶民防疫苦哈哈 荷女王儲竟無視防疫爽開成年生日派對

編譯羅方妤／即時報導
荷蘭女王儲阿瑪利亞公主。美聯社
荷蘭女王儲阿瑪利亞公主。美聯社

美國CNN報導，荷蘭女王儲阿瑪利亞公主本月7日滿18歲，於11日在王宮附近公園大開成年生日派對，廣邀21名賓客同歡。這違反荷蘭政府建議的防疫指引，民眾在家中接待13歲以上訪客不應超過4名。荷蘭國王威廉亞歷山大也向總理呂特表示，經過仔細檢視，這場派對不合規定。

荷蘭政府一名發言人告訴CNN，這座公園被認為也是王室家庭住所的一部分。呂特表示，一開始的生日慶祝活動因疫情取消，但這次生日派對是臨時組織的。

呂特給國會的信件指出，派對所有賓客都被要求要進行檢測和接種過疫苗，並維持社交距離。不過，他說：「國王陛下告訴我，經仔細檢視，開生日派對這件事是不對的。我認為這是個明智的回應。」

荷蘭愛護動物黨籍國會議員伊娃．范．艾許（Eva van Esch）評論阿瑪利亞公主違反防疫指引表示：「樹立一個好榜樣對於讓荷蘭民眾遵守防疫措施至關重要，但荷蘭卻沒有樹立這種好榜樣。我能理解您慶祝18歲生日是項里程碑，但荷蘭其他18歲的孩子現在也無法慶祝他們的生日。」

荷蘭目前疫情嚴峻，醫療系統面臨極大壓力。政府14日預計，Omicron變異株病例將在「未來幾周」超越Delta病例。因此，荷蘭決定延長防疫措施至明年1月14日，包括下令餐廳、酒吧和非必要商家在下午5時打烊。

防疫 疫情 檢測

上一則

疫情衝擊 JR東日本、西日本將進行創立來最大規模減班

下一則

兒童完整接種疫苗保護力不如預期 輝瑞將加入第3劑試驗

延伸閱讀

浙江近半月456例確診 發30萬帖中藥湯防疫

浙江近半月456例確診 發30萬帖中藥湯防疫
NBA／安比德批防疫鬆懈 重啟泡泡補破網？

NBA／安比德批防疫鬆懈 重啟泡泡補破網？
南韓本月單日確診恐破萬 文在寅為再收緊防疫道歉

南韓本月單日確診恐破萬 文在寅為再收緊防疫道歉
NBA勇士3號得分手 恐因防疫缺戰10天

NBA勇士3號得分手 恐因防疫缺戰10天

熱門新聞

匈牙利一名長者今年4月接種第二劑中國國藥疫苗。（美聯社）

跨國研究：3款疫苗 對Omicron變異株幾乎無效

2021-12-18 04:01
伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
火星水手號大峽谷發現地表下有液態水。（取材自ESA推特）

好消息…火星「水手號峽谷」下 藏有大量液態水

2021-12-18 15:27
英國短時間暴增的疫苗需求，卻讓本來就人手吃緊的醫療單位精疲力竭，儘管中央政府已開出軍令狀要「全國總動員」唯一配合加強劑，極度緊繃的第一線防疫光景，卻已被消耗到難有回應的量能彈性。圖為疫情收治示意圖。（歐新社）

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

2021-12-14 15:25
立陶宛外交部宣布已將駐中國外交人員全數撤離，未來使館業務將透過遠端運作。圖／取材自立陶宛外交部官網

因台灣使兩國關係惡化 立陶宛外交代表團全面撤出中國

2021-12-15 07:03

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了
徐若瑄籲王力宏勿殃及友人：沒有對不起先生

徐若瑄籲王力宏勿殃及友人：沒有對不起先生