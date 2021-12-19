暴雨釀洪災 東南亞第二大港大馬巴生港運作嚴重受擾

大馬從17日上午延續至18日的暴雨，重創西部雪蘭莪州，而該州是馬來西亞最富裕、人口最稠密的地區。美聯社

馬來西亞巴生港務局（PKA）表示，暴雨 引發洪災 ，「嚴重影響」港口運作，未來幾天的貨物運送和船舶靠港可能都會受到延誤，且通往港口的道路受損，導致許多員工無法前往港口上班。

彭博資訊報導，PKA指出，暫時將優先運送糧食、醫療用品等必需品；「港務局正與港口和物流業者密切合作，妥善運用可動用的資源，全力確保港口和物流維持運作」。巴生港是東南亞 第二大港。

馬來西亞的雨季為每年10月至隔年3月，期間常見洪患，尤其是東岸地區。不過，大馬從17日上午延續至18日的暴雨，重創西部雪蘭莪州，而該州是馬來西亞最富裕、人口最稠密的地區。

巴生港所在的雪蘭莪州務大臣阿米魯丁（Amirudin Shari）在18日表示：「17日上午10點起出現異常雨勢，且降雨量達到380毫米，改寫歷史紀錄。」馬來西亞氣象局預測，雪蘭莪州多數地區、吉隆坡及太子城的暴雨將持續至19日。

當局在18日表示，連日暴雨，已迫使逾1.1萬人撤離家園。馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail SabriYaakob）說，已動員全國逾6.6萬名軍警消人員，協助救援受困民眾。