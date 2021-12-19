俄國畫東歐紅線遭北約拒絕 分析：找藉口囤兵烏克蘭邊境

俄羅斯17日公布向美國和北約提出自身安全保證的要求清單，惹來多個北約成員國反彈。圖為美國、加拿大、波蘭、義大利9月在拉脫維亞聯合軍演。（美聯社）

俄國 17日畫下「紅線」，外交部副部長雷雅布可夫公開提交與美國和北約關於雙方安全保障條約的草案，要求華府 承諾拒絕烏克蘭 等前蘇聯國家加入北約組織（NATO），且不在本國領土之外部署核武。這涉及美方現時在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其部署核武。

草案指出，美俄應避免在可被視為威脅另一方安全的地區駐軍，放棄於本國領海及領空外，派遣任何軍艦、戰略與非戰略轟炸機，以免攻擊另一方領土的目標，也不應在本國領土內外，部署打擊另一方陸上基地中程及短程飛彈。

條約也要求美國應拒絕讓烏克蘭等前蘇聯國家加入北約，承諾勢力不會東擴至俄國，且不在非北約國家的前蘇聯國建立軍事基地，或利用其設施展開軍事活動，及建立雙邊軍事合作。

草案還觸及敏感核武問題，要求美俄承諾不在本國領土外部署核武，並須撤走目前部署境外的核武。

北約官員17日立刻駁回提議，表示俄國提議已獨立的國家不許加入北約「不可接受」，強調對於俄國安全疑慮進行外交對話持開放態度。官員也暗示，他們認為俄國似乎在計畫入侵烏克蘭，如果俄國真的這麼做，烏克蘭提供北約對俄的「戰略縱深」將被破壞和消失，北約將強烈考慮向與烏克蘭接壤的盟國派駐更多軍隊。

烏克蘭、波蘭、愛沙尼亞等國也反對俄國要求。

美國白宮國家安全顧問蘇利文17日則表示，俄國有羅列一份安全問題清單，美國和歐洲盟友都有，華府當局樂意在這個基礎上進行協商。蘇利文表示，「我們過去20年已針對歐洲安全議題和俄國對話」，對話過程「有時會有進展，有時會有僵局」。他指出，美國計畫「說清楚我們所認為會傷害美國利益和價值的俄國行動，並對此感到擔憂」。

倫敦國王學院俄國政治專家葛林表示，草案充滿迴旋空間，尤其提出者是俄國副外長而非外長拉夫羅夫或總統普亭本人，是刻意製造模糊空間。他認為，俄國不一定會開戰，而是希望維持戰爭一觸即發狀態，藉此跟美國及其盟友保持勢力平衡。

也有分析認為，俄方提出西方難以接受的開價，一方面想尋求重新談判後蘇聯時代戰略版圖，另一方面有意測試歐美意向，甚至以此作為長期屯兵烏克蘭邊境的理由。