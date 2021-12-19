俄國若入侵烏克蘭 英國：北約「極不可能」出兵

俄烏情勢緊張引各方關切，英國 國防大臣華勒斯告訴「觀察者」（Spectator）雜誌，若俄羅斯入侵烏克蘭 ，英國及其盟友「極不可能」出兵介入。

綜合媒體報導，英國和其他七大工業國集團（G7）成員本周警告莫斯科，若俄國 侵略烏克蘭這一前蘇聯國家，將面臨「重大後果」。不過，英國首相強生昨天指出，英方將尋求「外交和經濟」手段，以對抗俄國向烏克蘭的「侵略行動」。

在本周訪問中，華勒斯表示：「它（烏克蘭）不是北大西洋公約組織（NATO）一員，因此任何人都極不可能派軍隊到烏克蘭挑戰俄羅斯。」他補充說：「我們不應該欺騙他人說我們會（出兵）。烏克蘭已經知道這一點。」

華勒斯表示，英國可以為烏克蘭的「能力建構」提供協助，且說「嚴厲經濟制裁」的威脅，是最有可能對莫斯科採取的威懾形式。他提議將俄羅斯排除於環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系。

自2014年至今，烏克蘭一直在東部地區與俄國支持的分離主義分子交戰。近期，西方稱俄國已在烏克蘭邊界附近部署約10萬名軍人；不過，尚不知道俄國總統普亭是否已就入侵烏克蘭一事，做出決定。華勒斯說：「我們不確定他是否已做出決定，但他的行為和戰備表明了這一點…我認為我們都應該感到憂心。」