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俄公布安保提案 擬限制北約對烏克蘭影響力

編譯中心╱綜合17日電

俄羅斯與西方國家為烏克蘭衝突而局勢愈加緊張之際，俄國17日公布要求清單，向北大西洋公約組織（NATO）和美國尋求安全保證，希望限制NATO對烏克蘭和前蘇聯國家的影響力。

中央社引述法新社報導，提案指出，NATO不能接受任何新成員加入該組織，且要求NATO不能在前蘇聯國家建立新的軍事基地。俄國表示，此提案對其安全相當重要。

俄國公布提案後，副外交部長雷雅布可夫在記者會上表示，俄國準備好「最快」於18日與美國舉行緊急安全會談。「我們準備好立刻，甚至就是明天，真的就是明天周六，與美國在第三國進行協商。已經跟美國建議在日內瓦進行。」

雷雅布可夫也說：「華府和其北約盟友應該立刻停止針對我們國家的經常性敵對行動，包括未事先排定演習以及軍艦和軍機操練，並停止在烏克蘭領土的軍事發展。」

俄國與西方關係緊張之際，俄國發布這份協議草案，這在國際外交上是不尋常舉措。

此外，英國首相強生17日與烏克蘭總統澤倫斯基通話指出，英國將盡所有「外交和經濟力量」以對抗俄羅斯向烏克蘭的「侵略行動」。

另外，西方盟國16日向俄羅斯阻撓烏克蘭加入NATO說不，並敦促莫斯科當局停止在烏克蘭邊境增兵，重返由法國和德國主導的談判桌。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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