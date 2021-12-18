保守黨200年票倉失守 英相強生恐面臨黨內逼宮

英相強生表示願為敗選負個人責任。（美聯社）

英國 執政保守黨16日意外輸掉一個近200年來從未失落的國會議席，備受醜聞困擾的首相強生17日表示，滿懷謙虛接受選民決定，理解選民不滿，稱會為敗選負起個人責任。

北施洛普夏郡是支持脫歐，堅定的保守黨地盤。分析人士指出，16日補選重大挫敗可能會進一步破壞強生對國會議員的權威，這些議員已經公開反對推行新冠疫苗護照的計畫。

路透報導，1832年創立的英格蘭中部北施洛普夏郡郡選區一直支持保守黨，但中間派自由民主黨候選人摩根卻在16日的補選勝出，得票比保守黨候選人多近6000票。強生如今更面臨黨內逼宮壓力，他上周才經歷任內最大黨友倒戈事件，近百名黨友議員對其抗疫「B計畫」投反對票，只因在野工黨支持才過關。

北施洛普夏郡原本的保守黨籍國會議員派特森因被發現違反遊說規定而請辭下台，才有這場補選。

摩根在勝選演說中表示：「今晚，北施洛普夏郡民眾代表英國人民發聲了。他們清楚而響亮地表示：強生，你的黨已經玩完了…我們國家迫切需要領導力。強生先生，你並非領導者。」

強生在各方面正面臨批評，包括傳出他的職員在去年聖誕節 期間舉辦派對，當時英國正處於防疫封鎖狀態。

經歷保守黨議員在企業中兼職遭受撻伐、強生對他的公寓進行奢華翻修遭致批評，以及新冠病例激增後，全國民調 顯示，保守黨支持度已落後主要對手工黨。