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日大阪鬧區大樓失火24死 目擊者：男子在起火處灑液體

編譯中心╱綜合17日電
日本大阪市北區一棟大樓17日上午發生嚴重火災，至少24人死亡。圖為消防車齊聚在疑遭縱火的大阪大樓前面。（Getty Images）
日本大阪市北區一棟大樓17日上午發生嚴重火災，至少24人死亡。圖為消防車齊聚在疑遭縱火的大阪大樓前面。（Getty Images）

日本大阪市北區17日上午發生嚴重火災，鬧區一棟大廈四樓的精神科診所冒出火舌，至少造成24人死亡，主因是一氧化碳中毒，火勢至下午5時許完全撲滅。目擊者表示，見到一名年約60歲男子在起火處潑灑液體，大阪府警已成立專案小組，朝人為縱火方向偵辦。

火災地點位於大阪主要幹道之一「大阪市道南北線」上的堂島北大樓，距離大阪梅田鬧區不到500公尺。消防隊17日上午10時20分接獲報案後立即到場救災，約30分鐘控制火勢，下午5時完全撲滅。現場救出28人送醫，其中27人心肺停止，送醫後24人死亡，包括14名男性及10名女性，年齡介於20至60多歲間。

案發大樓屋齡51年，為八層樓鋼筋水泥建材的多功能商辦大廈，一層一戶，有服飾店、英語會話教室等公司，四樓是心理諮商兼精神科「勞動者的西梅田身心診所」，2015年10月開業，有協助待業者重回職場的「再就業計畫」。管理該大樓的物業公司稱，出租戶只到六樓，目前有五戶承租。

從診所逃生的兩名女子說，一名年約50至60多歲男子拿著紙袋進入診所，把紙袋放在供暖電器旁後踢翻，袋子流出不明液體引燃火苗。男子送醫急救，傷勢嚴重。大阪消防隊指出，診所入口火燒嚴重，可能是起火點。

大樓對面的一名女性錄下火災部分過程，她表示：「聽到消防警笛，從公司窗戶往對面看，發現四樓出現火舌，六樓有人在窗邊求救。」

在大樓隔壁一樓不動產公司上班的一名男子說：「起火時我在公司內，聽到聲響後走出察看，發現隔壁樓上著火，燃燒時還發出好幾次『咚』的爆炸聲，消防員指示我們離開現場避難。」

大阪市消防局表示，該棟大樓前年3月通過四年一次的定期消防檢查，沒有違法之處，總務省消防廳派九人調查這起火災。大阪府警天滿署成立專案小組，朝殺人及建築物縱火等罪嫌偵辦。

縱火 就業 日本

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