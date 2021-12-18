金正恩執政10年站穩腳 3會美總統、處決2近親、4度核試

金正恩2018年在新加坡與時任美國總統川普會面，成為首位與美國在任總統會談的北韓領導人。（美聯社）

金正恩 10年前時年約27歲坐上北韓 領導人位置，外界一度懷疑仍顯稚氣的他能否擔大任；10年後，他站穩腳跟成為擁有絕對權威的國家領導人，在這10年間，他三度會晤美國總統、無情處決姑丈和暗殺異母兄長、核武不減反增，北韓情勢觀察家認為，只要健康狀況允許，金正恩或許會長久掌權。

美國國務院前北韓政策特別代表尹汝尚記得，當年金正恩是一個人人嘲笑的對象。他回憶道，「有一段時間，南韓 和中國出現許多金正恩的嘲諷漫畫，幾乎是在取笑他。這導致國際社會…南韓和美國…很難認真對待他」。但金正恩很快展現超齡冷酷無情和果決，令這種印象很快被扭轉。

金正恩2012年在平壤金日成廣場閱兵時揮手致意。（美聯社）

金正恩在2012年4月15日、祖父金日成百歲冥誕紀念日首度發表公開演說，這名年輕領導人站在講台上，一邊像學生一樣不斷換腳支撐體重，一邊發表演說，承諾繼承父親遺志，要建造一個富強的社會主義國家。不到一年，金正恩在2013年2月下令執行掌權後第一次、也是北韓史上第3次核子試驗。這種挑釁舉動要向全世界，特別是向美國傳達一項訊息，那就是不要小看他。約在此時期，金正恩也宣布了「並進」政策，落實核開發與經濟建設並進路線。在接下來數年內，北韓致力發展軍備，不限於洲際彈道飛彈，同時測試了許多短程與中程飛彈，並進行3次地下核子試爆。

據悉，北韓建國至今有過6次核試，其中4次在金正恩任內，北韓至今3度洲際彈道飛彈測試，也全在他任內。根據南韓估計，北韓目前擁有20到60件核武，並有能力每年以6到18個核彈的速度增加。

北韓2017年8月試射的火星12洲際彈道飛彈。（美聯社）

除了發展軍備外，金正恩也達成父親與祖父在更長執政時期內也從未辦到的外交勝利：與在任美國總統舉行雙邊高峰會。金正恩於2018年6月在新加坡與時任美國總統川普會面，這次會面被認為是建立兩國新關係的機會；2019年兩人2月再於越南河內舉辦第二次川金會；同年6月30日，兩於分隔南北韓的非軍事區（DMZ）進行兩人的第3次會面，不過，金正恩拒絕放棄核武，未達成解除國際對北韓制裁的目的。美國國務院前北韓政策特別代表尹汝尚表示，金正恩與川普會面，彰顯他要「站出來，證明他是擁有一席之地的區域領導人」。

金正恩並與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭以及南韓總統文在寅等多位世界級元首召開高峰會，雖然沒有太多明確成果，對於北韓去核議題也沒有太大進展，卻讓金正恩與北韓在國際更加知名。

金正恩的姑丈張成澤2013年因「試圖顛覆政府」而被處死。 圖為金正恩2012年2月閱兵後從張成澤身邊走過。（美聯社）

為了緊握大權，金正恩對於下令剷除或處決政敵毫不手軟，即使對象是最親近的人。根據北韓國營媒體報導，金正日的妹婿，也就是金正恩的姑丈張成澤當年極具權勢，一度被認為扮演金正恩的導師角色，但在2013年因為「試圖顛覆政府」而被處死；而金正恩的同父異母哥哥金正男流亡海外，2017年在馬來西亞吉隆坡機場被行刺者以VX神經毒劑暗殺身亡。北韓否認策畫這起明目張膽的暗殺行動。

下一個十年將是「金正恩主義」的關鍵時期，他必須信守承諾，改善人民生活，儘管正面臨嚴厲國際制裁。與前代領導人不同，金正恩鼓勵把允許個人獲利的市場經濟，與限制個人收益的計畫經濟相結合。然而，這場未曾預料到的全球疫情大流行，可能是追求「金正恩主義」的最大挑戰。