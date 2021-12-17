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強風吹走充氣城堡 澳洲5童遭拋飛10公尺高後重摔亡

編譯徐榆涵／綜合16日電
澳洲一所小學的充氣城堡被強風吹走，導致5童死亡。（歐新社）
澳洲一所小學的充氣城堡被強風吹走，導致5童死亡。（歐新社）

澳洲塔斯馬尼亞省（Tasmania）16日發生一起不幸意外，當地一所小學為慶祝學年結束舉行大型活動，現場架起充氣城堡等遊樂設施，未料突然颳起一陣強風，將充氣城堡給吹走，裡頭有多名學生全被拋到10公尺高的空中並重摔在地，5名學童喪命，其他幾個人重傷。

根據當地警方聲明，上午10時左右，9名西爾克雷斯特小學（The Hillcrest Primary School）六年級學生從被吹至10公尺高的的充氣城堡中墜落，警方稍早證實，5年級和6年級的兩名男童和女童在事故中死亡，他們年齡通常在10到12歲之間，第5名學童稍後在醫院喪生。。

省警指揮官威廉斯（Debbie Williams）表示，這是一起悲劇，稱事故現場「非常令人不安且痛苦」。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）接獲消息後也表示哀悼，「孩子們開心出門玩一天，卻變成如此可怕的悲劇，而且還發生在一年的這個時候，無法想像他們會有多心碎」。

事故發生後，幾架救援直升機和救護車趕到現場。事發時間是當地上午10時前後，目前正值初夏，天氣本該晴朗。

學校提供的照片顯示，現場警察淚流滿面，草地上有藍色防水布遮住警察所描述一個「令人難以面對和痛苦的場景」。

警察 澳洲 威廉

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