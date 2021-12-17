金正恩23場公開處決 7人竟是因為聽南韓流行樂…

南韓人權組織「轉型正義工作組」發布報告，指稱北韓在金正恩統治的10年期間，至少舉行過23場公開處決，有7人的罪名是觀看或散布南韓流行音樂（K-pop）影像。（路透/KCNA）

紐約時報與自由亞洲電台（RFA）15日報導，南韓 人權組織「轉型正義工作組」（Transitional Justice Working Group, TJWG）發布報告，指稱北韓 在金正恩 統治的10年期間，至少舉行過23場公開處決，有7人的罪名是觀看或散布南韓流行音樂（K-pop）影像。

TJWG在《繪製金正恩治下殺戮地圖：北韓對國際壓力的反應》（Mapping Killings Under Kim Jong-un: North Korea’s Response to International Pressure）報告裡，一共訪問683名脫北者。若將時間訂在金正恩2011年12月就任國家領導人至2018年期間，TJWG錄得27份「國家批准處決位置」（state-sanctioned killing sites）的證言，並指其中23次是公開行刑。

報告指出，公開處決的主要方法是派出行刑隊槍決（Firing Squad），3名士兵各開3槍，合計9槍處決犯人。在23次的公開處決中，有21人死於槍決，另外2人則死於吊刑。

證詞指出，金正恩掌權以來最常見的公開處決罪名中，7例是因為觀看與散布南韓影像，毒品相關罪名與賣淫各有5例，有4例是因為人口販賣，謀殺或謀殺未遂及猥褻行為則各有3例。

TJWG執行主管李英煥（Lee Younghwan，音譯）告訴RFA韓語服務，自金日成1948年建立北韓政權起，隨著金家三代的每一位領導人更迭，公開處決的最常見原因也有所變動，像金日成執政期間為奪權而執行許多政治處決，金正日政權執行的「經濟處決」則反映出當時的經濟困難。

按照李英煥的說法，北韓想要隱藏可能被視為揭露體制弱點的犯罪，因此公開處決是對付無損金正恩權威的觀看南韓影像、賣淫與毒品等罪名，並藉此警告群眾，不公開處決則保留給威脅政權或領導人的行動，「挑戰他權威的那些處決就維持祕密了」。

李英煥還表示，平壤當局2020年制定《反動思想文化排擊法》後，讓處決觀看南韓影像的刑事犯得到合法化，這種處決也已經啟動，「從國際角度來看，因觀看影像被處決是不可接受的」。

另據英國每日郵報報導，17日為北韓前任領導人金正日逝世10周年，北韓民眾必須禁止飲酒和大笑11天，以示哀悼。北韓前任領導人金正日於2011年12月17日因心臟病去世，享壽69歲。以往哀悼金正日逝世期間都是10天，但今年逢金正日逝世10周年，因此延長為哀悼11天。

北韓東北部邊境城市、平安北道首府新義州市消息來源向自由亞洲電台（RFA）表示，「哀悼期間，我們絕不能飲酒、大笑和從事娛樂活動」，17日當天連去日用品店購物都不被允許。

消息人士還說：「在過去，被逮到哀悼期間飲酒和喝醉的人就會被捕，並視為意識形態罪犯。他們被帶走後，就沒有其他人再看過他們了。即使是家人在哀悼期間去世，民眾也不被允許大聲哭泣，葬禮結束後就要把遺體送走。民眾生日如果是在哀悼期間，也無法慶祝。」