金正恩也管不動 北韓特務性虐數百妙齡女 有人被活活打死

北韓爆出特務拷打、性侵女性等惡行，就算金正恩曾做過勿侵犯人權指示，也撼動不了北韓根深已久的特務文化。(路透資料照片)

北韓 領導人金正恩 早前曾命令大力掃黃掃毒，要打造「反社會主義行為」，然而北韓爆出今年1月到8月間，多名特務逮捕數百人，多為20多歲到40多歲的女性；這些人在兩江道保衛局拘留所接受調查後，就送往教化所進行「再教育」，過程包括性侵 等非人道待遇，甚至有反抗女性被活活虐打致死。

「每日北韓」（Daily NK）日文版報導，這些被逮捕的人被指控非法使用中國手機，例如一名30多歲金姓女子透過手機和中國友人連繫，因此被國家安全部特務逮捕，審訊7天後移轉至兩江安全局，在那裡不斷遭到虐打，也多次遭到性侵。

據報導，金女在拘留所時，兩腿間被放置一根方木，跪著接受調查；她還被倒掛著浸入水桶裡，痛苦萬分下只好承認罪名。

另一名20多歲朴姓女子從事協助脫北者和家人取得聯繫的地下仲介行業，曝光後被逮捕，結束7天的審訊後同樣被移轉至兩江安全局。朴女在後續審訊期間，慘遭一名審訊員和一名警衛輪流性侵，她大聲喊叫抵抗執法人員的獸行，卻在一次審訊員暴怒痛毆後，她的頭被打破、肋骨骨折，最終傷重慘死。

發生在安全部密室內的不人道行徑，包括虐待、痛毆、拷打和性侵，都被當作機密事件處理，加上被捕的人都扣上相當於叛國的間諜罪，因此犯罪者一直逍遙法外。

消息人士透露，北韓領導人金正恩今年稍早點名安全部內嚴重侵害人權，決定整治其嚴重侵犯人權的行為，但就在金說完此語的當晚，又有人遭到逮捕。顯然連金正恩的命令都無法撼動北韓根深已久的特務文化。

報導指出，北韓民間流傳著一段話，「一夜之間，右邊的鄰居被人帶走了。又一夜之間，左邊的鄰居也被人帶走了」，由於特務與間諜遍布，就連家人之間的對話都必須小心翼翼。

這樣的情況在新冠疫情流行期間加劇，人們被抓走受盡虐待和折磨，監獄、政治犯收容所內的幾乎天天傳出嚴刑拷問和性虐待的恐怖事件。