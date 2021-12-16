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納瓦尼獲頒歐洲人權獎 女兒代領嗆普亭：不代表俄國

編譯中心／綜合15日電
歐洲議會頒發「沙卡洛夫獎」人權獎給俄羅斯反對派領袖納瓦尼，由於他遭到監禁，由女兒納瓦尼娜雅代表領獎。(歐新社)
歐洲議會頒發「沙卡洛夫獎」人權獎給俄羅斯反對派領袖納瓦尼，由於他遭到監禁，由女兒納瓦尼娜雅代表領獎。(歐新社)

歐洲議會15日將「沙卡洛夫獎」人權獎頒給俄羅斯反對派領袖納瓦尼，由於他遭到監禁，由女兒納瓦尼娜雅（Daria Navalnaya）代表領獎，強調沒有人可以把俄羅斯與總統普亭政權畫上等號。

「沙卡洛夫獎」是歐洲最高人權獎，納瓦尼是普亭的最大國內反對者，去年納瓦尼遭下毒送往德國治療救回一命，他指控是克里姆林宮所為，回國後又遭到當局監禁。

歐洲議會今天在法國史特拉斯堡召開全體會議，並舉行頒獎儀式，由納瓦尼娜雅代領，她致詞時批評對獨裁者的支持，並轉達父親想表達的話語，強調沒有人可以把俄羅斯與普亭的政權畫上等號。

納瓦尼娜雅表示，俄羅斯是歐洲一部分，「我們努力與歐洲接近，但也希望歐洲要為自己奮鬥，建設一個崇尚人權、民主和誠信的歐洲」。

歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）則讚揚納瓦尼的勇氣，指雖然受到威脅、折磨、毒害、逮捕、監禁，但無法讓他停止發聲，反腐抗爭正是為人權而戰，並呼籲立即無條件釋放。

1988年設立的沙卡洛夫獎是以蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，每年頒發一次，目的在表彰捍衛人權或民主的個人和組織。

納瓦尼 俄羅斯 普亭

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