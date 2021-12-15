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印尼外海規模7.6強震1傷 政府發布海嘯警報

編譯中心／綜合14日電
印尼佛羅雷斯島納格克縣14日遭強震侵襲，天搖地動，揚起陣陣沙塵。（路透）
印尼佛羅雷斯島納格克縣14日遭強震侵襲，天搖地動，揚起陣陣沙塵。（路透）

印尼東部佛羅雷斯島外海今天上午發生規模7.4強震，引發海嘯警報發布，民眾奔逃室外。當局稍晚表示，這起地震只造成輕微損壞和一人受傷。海嘯警報已於事發後2小時解除。

路透報導，這起地震發生在格林威治時間3時20分，震央位在距離佛羅雷斯島（Flores Island）東部城鎮拉蘭圖卡（Larantuka）西北方112公里處的佛羅雷斯海（Flores Sea）上。美國地質調查所（USGS）指出，震源深度僅12公里。

地震發生後，印尼摩鹿加省（Maluku）、東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）、西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）、東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）和南蘇拉威西省（South Sulawesi）等地都列入海嘯警報地區。

佛羅雷斯島城鎮墨梅爾（Maumere）一名居民受訪時表示：「所有人都跑到街上。」墨梅爾1992年曾遭到一場規模相似的地震襲擊，釀成慘重災情。拉蘭圖卡的居民卡蘭茲（Zacharias Gentana Keranz）則說：「那感覺像是一陣浪，上下搖晃。」

印尼發生強震，引發海嘯警報，但尚未傳出重大災損或人員傷亡。民眾紛紛跑到街上避難。...
印尼發生強震，引發海嘯警報，但尚未傳出重大災損或人員傷亡。民眾紛紛跑到街上避難。（美聯社）

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）指出，在佛羅雷斯島城鎮曼加拉（Manggarai）有一人受傷，在南蘇拉威西省的塞拉亞群島（Selayar Island）則有一棟學校建築和數間住宅受損。

地震震源位在佛羅雷斯海的一道活斷層。印尼氣象局表示，主震過後至少發生15起餘震，其中最大一起測出規模為5.6。但這場地震並未造成海平面明顯升高。

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