俄國否決安理會氣候決議 稱把科學和經濟問題政治化

俄國駐聯合國大使尼班西亞13日舉手否決氣候變遷和全球安全決議。（美聯社）

俄羅斯13日動用否決權，封殺聯合國 安全理事會有關氣候變遷 和全球安全決議，這項決議獲聯合國多數成員國支持，認為氣候變遷威脅國際和平穩定，安理會應更重視相關問題。不過俄國認為，決議將氣候變遷和國家發展掛鉤，令人無法接受。

中央社引述法新社報導，尼日和愛爾蘭提出決議草案，要求聯合國秘書長古特瑞斯將「有關氣候安全風險併入全面性預防衝突策略，作為其中的核心部分」。

這項決議草案獲得安理會15個成員國中的12國支持，決議請求聯合國秘書長在二年內報告氣候變遷造成的「安全影響」，並尋求如何因應這些風險建議。

不過，中國表決時棄權，印度 投票反對，稱全球暖化主要是相關經濟發展的議題，而非國際安全。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，氣候問題不該成為限制國家發展權的因素，「工業化國家過去嚴重傷害環境以發展經濟，如今卻想主導這項議題。」

一名要求匿名的外交官員表示，鑒於這項決議「非屬極端」，俄羅斯這次動用否決權讓人很難理解。美國駐聯合國大使湯瑪斯–葛林斐德說，莫斯科否決這項決議「沒有道理」。她說：「氣候危機就是安全危機。」

不過，投下反對票的俄國和印度以及棄權的中國表示，氣候問題應該由聯合國其他更龐大的機構處理，如聯合國氣候變遷綱要公約。這三國認為，將氣候問題納為安理會權責，只會加深安理會歧見，如同上月格拉斯哥氣候峰會場景。

俄國駐聯合國大使尼班西亞說，這項決議只是將科學和經濟問題變成政治問題，讓專門處理安全問題的安理會分心。印度和中國也質疑，不應該將衝突和氣候問題掛鉤。