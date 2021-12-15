海地油罐車爆炸 75人活活燒死 總理心碎 全國哀悼3天

海地城市海地角13日晚間發生油罐車爆炸意外。（取材自推特）

海地今天發生油罐車翻覆爆炸事件，釀成嚴重傷亡，民眾趁著油罐車翻覆時搶裝漏油，美聯社報導，至少有75人在爆炸之際命喪火海。海地燃料嚴重短缺，汽油是相當珍貴的商品。

海地因幫派 暴力問題和政治廢弛而四分五裂，在海地角（Cap-Haitien）發生的油罐車爆炸事件，是這個貧困加勒比海島國遭遇的最新一起災難。海地角坐落於海地北岸，是全國第2大城。

海地總理亨利（Ariel Henry）趕赴事發現場，並前往醫院探視部分傷者後說，他心都「碎了」，他宣布將為遇難者舉行為期3天的全國哀悼。

透過影像畫面可看到燒焦的卡車殘骸，以及周遭建築物在爆炸中被燒毀，留下焦黑的痕跡。

事發地點擠滿群眾，部分死者被裝進屍袋，然後放在路上。

副市長阿爾莫諾描述爆炸現場的駭人景象，他說自己看見數十人被「活活燒死」，「他們的身分已無法辨識」。

海地角發生油罐車爆炸意外，圖為14日爆炸現場。（路透）

油罐車駕駛據信是為了閃避一台摩托計程車，才會失控翻車。

海地民防部門證實，油罐車翻覆後，路過的人都衝上前去搶裝漏油。在海地首都太子港（Port-au-Prince），輸油管線被幫派分子把持，燃料嚴重短缺，汽油成了稀有商品。

民防部門在聲明中說：「意外發生後，民眾趁機拿著臨時取得的容器去裝油，駭人爆炸釀成嚴重死傷和物質損失。」

阿爾莫諾表示，附近約有40間房舍毀損，但這些房屋裡有多少人罹難，目前還沒有詳細資訊。

傷者陸續被送往醫院，使查士丁尼大學醫院（Justinien University Hospital）人滿為患。

中央社引述法新社報導，一名護理師說：「我們沒有能力治療那麼多嚴重燒傷的患者。」

她說：「我們恐怕沒辦法把他們全部救回來。」

一名醫師告訴地方電台Magik9，有兩人送醫不治，還有40名患者重傷。

他說：「他們的燒傷面積超過60%。」

亨利在其他工作人員陪同下赴醫院探視傷患後說：「看到有些同胞情況危急，讓我心都碎了。」

亨利在推文中表示，他與「悲傷的家屬同在」。

他稍早承諾將部署臨時醫院，協助照料在這起意外中受傷的人。