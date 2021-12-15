巴西連日暴雨襲51城市 至少10死、22萬人流離失所

巴西東北部巴伊亞州南部至少51個城市連日遭到暴雨襲擊。（路透）

巴西 東北部巴伊亞州（Bahia）南部至少51個城市連日遭到暴雨 襲擊，已造成10人死亡，267人受傷，超過22萬人流離失所，受災城市和人數持續攀升。

巴西總統波索納洛 和巴伊亞州州長柯斯塔12日乘直升機視察各地災情，採取救災措施。

區域發展部將向歐納波利斯（Eunápolis）、伊塔馬拉茹（Itamaraju）、茹庫魯庫（Jucuruçu）、伊比庫伊（Ibicuí）、魯伊巴爾博薩（Ruy Barbosa）、馬拉戈日皮（Maragogipe）和伊塔貝拉巴（Itaberaba）等，幾個受災最嚴重城市發放巴西幣580萬元（約102萬美元）。

聯邦政府並授權派遣巴西軍隊營救和安置因洪災流離失所的災民。巴伊亞州政府則宣布為該州受暴雨影響的商家推出特別信貸額度。

根據各地媒體報導，阿馬戈薩市發生土石流，一對年齡分別為80歲和40歲的母女12日被發現慘遭活埋。

電視畫面顯示，暴雨在梅代魯斯內圖（Medeiros Neto）市造成嚴重災情，三天內降下300毫米雨量，阿瓜弗里亞（Água Fria）和伊塔年（Itanhém）河氾濫，連接市中心和聖貝爾納多（São Bernardo）社區的橋梁被淹沒，2000多人無家可歸。

10日阿普阿雷馬（Apuarema）市兩座大壩潰堤，造成數百人流離失所，許多民眾下落不明。伊塔馬拉茹市約150棟房屋被大雨摧毀，至少3人死亡，遭土石流活埋。

巴西氣象學家布朗德指出，一系列因素造成巴伊亞州南部地區暴風雨形成，例如反聖嬰現象的影響，伊塔馬拉茹市6天的降雨量超過500毫米，而該地區歷年來12月的平均降雨量最多為150毫米。