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稱蘇聯解體是「悲劇」 普亭自曝：曾開計程車賺外快

編譯徐榆涵／綜合13日電
俄羅斯總統普亭自曝，曾在1990年代蘇聯解體後，因為生計問題開過一段時間的計程車。（路透）
俄羅斯總統普亭自曝，曾在1990年代蘇聯解體後，因為生計問題開過一段時間的計程車。（路透）

俄羅斯總統普亭最近自曝，曾在1990年代蘇聯解體後，因為生計問題開過一段時間的計程車。普亭這番反思蘇聯解體的言論，正值俄羅斯與烏克蘭邊境局勢持續緊張之時；由於烏克蘭曾是蘇聯加盟共和國之一，普亭提到蘇聯是「歷史上的俄羅斯」，令人猜測他是否意有所指。

俄羅斯官方電視台12日播出「俄羅斯：最新歷史」紀錄片，記錄俄羅斯自1991年由蘇聯解體後到近期的發展歷程。普亭表示，蘇聯在30年前解體，「對大多數公民來說」仍是場「悲劇」，他提到，「那段時期，我不得不開計程車賺點外快，現在說起這個並不愉快，但遺憾的是，這的確是事實。」

當時計程車在俄羅斯很少見，許多人會透過載客來維持生計。有些人甚至會把救護車等工作車輛當作計程車使用。

普亭曾是前蘇聯國家安全委員會（KGB）的間諜，先前就曾對蘇聯解體表達遺憾，稱此事是「20世紀最嚴重的地緣政治災難」。蘇聯解體後，經濟嚴重不穩定，許多人陷入貧困。同時，曾是蘇聯核心的俄羅斯也從共產主義過渡到資本主義。

1990年代初期，普亭在聖彼得堡市長蘇布查克的辦公室工作，他堅稱，在1991年8月19日KGB內部因反對蘇聯總書記兼總統戈巴契夫而試圖發動政變後，自己已辭職。

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