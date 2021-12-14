史上首次 以色列總理會晤阿聯領導人 傳談及伊朗

以色列總理班奈特（左）與阿拉伯聯合大公國阿布達比邦王儲穆罕默德（右）13日會面，討論如何增進雙方關係。（美聯社）

以色列 總理班奈特13日與阿聯酋阿布達比邦王儲穆罕默德舉行會談，這是史上首次有以色列領袖與阿聯實際統治者公開會面。另據報導，沙烏地阿拉伯 今天也與伊朗 舉行對話。

穆罕默德在私人宫殿裡與班奈特會面，班奈特成為歷史上首位在任期間訪問阿聯的以色列最高領導人。去年在美國斡旋下，阿聯成為繼鄰國埃及和約旦之後，第三個跟以色列建立正式外交關係的阿拉伯國家。隨後巴林、蘇丹和摩洛哥也加入。

以色列總理辦公室公布班奈特與穆罕默德微笑握手的合照，形容這是場「歷史性」的會面。

阿布達比邦王儲穆罕默德（右）13日在私人宮殿會晤來訪的以色列總理班奈特。（美聯社）

以色列駐阿布達比大使表示，今天會談的議程包括伊朗議題。伊朗近期活動造成中東情勢升溫。時值美國等主要國家正努力恢復與伊朗的核子協議，但以色列一直反對恢復2005年的伊朗核協議，外界相信班奈特此行是想拉攏阿聯。

阿聯最近升高與伊朗的雙邊關係，並於6日派出國家安全顧問拜會伊朗國安高層，盼化解雙方歧見，加深雙邊合作。但美國代表團預計本周抵達阿拉伯聯合大公國，以提醒阿聯恪遵對伊朗的制裁。

另一方面，約旦官媒報導，沙烏地阿拉伯與伊朗今天在約旦首都安曼舉行專家層級的安全對話。報導指出，這次對話是由阿拉伯安全研究所主持，兩國討論建立互信的措施，特別是針對伊朗的核子計畫。對話已於今天結束。

沙烏地是遜尼派穆斯林王國，與什葉派穆斯林為主的伊朗是區域對手，兩國在葉門和其他地方的衝突支持不同派系。