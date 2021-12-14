我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

史上首次 以色列總理會晤阿聯領導人 傳談及伊朗

編譯陳韋廷／綜合13日電
以色列總理班奈特（左）與阿拉伯聯合大公國阿布達比邦王儲穆罕默德（右）13日會面，討論如何增進雙方關係。（美聯社）
以色列總理班奈特（左）與阿拉伯聯合大公國阿布達比邦王儲穆罕默德（右）13日會面，討論如何增進雙方關係。（美聯社）

以色列總理班奈特13日與阿聯酋阿布達比邦王儲穆罕默德舉行會談，這是史上首次有以色列領袖與阿聯實際統治者公開會面。另據報導，沙烏地阿拉伯今天也與伊朗舉行對話。

穆罕默德在私人宫殿裡與班奈特會面，班奈特成為歷史上首位在任期間訪問阿聯的以色列最高領導人。去年在美國斡旋下，阿聯成為繼鄰國埃及和約旦之後，第三個跟以色列建立正式外交關係的阿拉伯國家。隨後巴林、蘇丹和摩洛哥也加入。

以色列總理辦公室公布班奈特與穆罕默德微笑握手的合照，形容這是場「歷史性」的會面。

阿布達比邦王儲穆罕默德（右）13日在私人宮殿會晤來訪的以色列總理班奈特。（美聯社...
阿布達比邦王儲穆罕默德（右）13日在私人宮殿會晤來訪的以色列總理班奈特。（美聯社）

以色列駐阿布達比大使表示，今天會談的議程包括伊朗議題。伊朗近期活動造成中東情勢升溫。時值美國等主要國家正努力恢復與伊朗的核子協議，但以色列一直反對恢復2005年的伊朗核協議，外界相信班奈特此行是想拉攏阿聯。

阿聯最近升高與伊朗的雙邊關係，並於6日派出國家安全顧問拜會伊朗國安高層，盼化解雙方歧見，加深雙邊合作。但美國代表團預計本周抵達阿拉伯聯合大公國，以提醒阿聯恪遵對伊朗的制裁。 

另一方面，約旦官媒報導，沙烏地阿拉伯與伊朗今天在約旦首都安曼舉行專家層級的安全對話。報導指出，這次對話是由阿拉伯安全研究所主持，兩國討論建立互信的措施，特別是針對伊朗的核子計畫。對話已於今天結束。 

沙烏地是遜尼派穆斯林王國，與什葉派穆斯林為主的伊朗是區域對手，兩國在葉門和其他地方的衝突支持不同派系。 

伊朗 以色列 沙烏地阿拉伯

上一則

兒子命救活...她為報恩買33元慈善彩券 竟中462萬豪宅

下一則

南韓Omicron病例破百 2成起初無症狀 擬AI追蹤確診者

延伸閱讀

歷史性一會 以色列總理班奈特會晤阿聯實質統治者

歷史性一會 以色列總理班奈特會晤阿聯實質統治者
史上頭一遭 以色列總理將訪問阿聯 討論深化雙邊關係

史上頭一遭 以色列總理將訪問阿聯 討論深化雙邊關係

南加大伊朗留學生 遭街頭賽車撞死

南加大伊朗留學生 遭街頭賽車撞死
以色列示警「伊朗5年內擁核武」 籲波灣國家一同反制

以色列示警「伊朗5年內擁核武」 籲波灣國家一同反制

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
香港南華早報9日獨家披露，日本前首相安倍晉三近日發表支持台灣的言論讓中國極為不快，威脅「重新考慮」北京跟東京的雙邊關係。路透/Oriental Image

對安倍挺台言論大為光火 傳中方威脅重新考慮對日關係

2021-12-09 09:01
美國總統拜登7日與俄國總統普丁就「烏克蘭戰爭危機」舉行熱線視訊峰會後，8日親自出面會後發言，強調美國目前雖然正與烏克蘭、歐洲東線盟軍保持暢通聯絡，但目前尚不打算「軍事施壓」已完成12萬大軍集結的俄羅斯。 （取材自美國國防部）

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

2021-12-09 01:04
新冠變種病毒Omicron最早在南非發現，世界衛生組織用希臘字母命名。路透

連拜登都曾唸錯 變種病毒「Omicron」到底怎發音？

2021-12-07 01:18

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠