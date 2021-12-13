G7外長警告俄「侵烏後果嚴重」 普亭大內宣：軍事勝美國

俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。（Getty Images）

七大工業國集團（G7）外交部長會議今天發布會後聲明，警告若俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）攻擊鄰國烏克蘭 ，將為俄國 帶來重大後果和嚴重損失。

路透報導，美國情報圈評估，俄羅斯可能正在打算明年就對烏克蘭發動多陣線攻勢，最多出動17萬5000名部隊。克里姆林宮則否認計畫入侵烏克蘭，並稱西方著迷於恐俄心態。

G7國家代表今天表示，他們在英格蘭北部城市利物浦召開的會議中，團結一致譴責俄羅斯在烏克蘭邊界附近擴大軍事部署，並要求莫斯科讓局勢降溫。聲明寫道：「俄羅斯應該不用懷疑，若對烏克蘭採取進一步軍事進犯行動，面臨的回應將會造成重大後果和嚴重損失。」

聲明還說：「對於保障烏克蘭的主權與領土完整，以及任何主權國家決定自身前途的權利，我們重申堅定不移的承諾。」

俄羅斯駐倫敦大使館昨晚已發布聲明，指責英國在這次G7外長會議中屢次使用「俄羅斯侵略」一詞是誤導，目的為了創造理由讓G7團結一致。聲明表示：「俄羅斯已向北大西洋公約組織（NATO）提議數個讓局勢降溫的方法。G7論壇本來有機會討論這些方法，但目前為止我們只聽到侵略口號。」

另一方面，普亭12日在接受俄國電視台專訪時聲稱，俄國與美國在核武器方面仍保持軍事均勢，但俄國在新武器方面領先。「我們不僅使我們所擁有的傳統武器現代化，而且還創造新的綜合體。從這點來說，我們可以肯定我們是這個方向上的世界第一。」

普亭還說，未來其他國家肯定會擁有極音速飛彈，但俄國到那時可能已有適當的防禦。

普亭上月宣布，俄國「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈測試工作即將完成，2022年起可交付俄國海軍使用。