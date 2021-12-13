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中國虎視眈眈…新喀里多尼亞獨立公投 逾96%支持留法

編譯中心／綜合12日電
新喀里多尼亞12日獨立公投，首府努美阿一個投票站外有民眾排隊等候投票。（Getty Images）
新喀里多尼亞12日獨立公投，首府努美阿一個投票站外有民眾排隊等候投票。（Getty Images）

法國海外屬地新喀里多尼亞今天獨立公投結果出爐，反對票超過96%壓倒性勝出。這是新喀里多尼亞第3度獨立公投，但挺獨團體抵制下投票率未過半，恐引發爭議。

這次公投恐怕非終局，獨立派已表明他們不會認可投票結果，且將訴諸聯合國。專家認為，若新喀里多尼亞獨立，可能更倒向中國；當地有儲量龐大的鎳，而中國已經是新喀里多尼亞金屬出口的最大單一客戶。

法國總統馬克宏對選舉結果表示，新喀里多尼亞將展開一段「變遷時期」，而留住這個群島屬地，也使得「法國更加美好」。

位於太平洋的新喀里多尼亞對法國具有戰略重要性，被視為太平洋中的「鵝卵石」，也是西方國家與中國在太平洋地區勢力角力的一環。為了這場公投，法國警方事前已加派警力維持安全。

新喀里多尼亞共有18萬5000位合格選民。根據新喀里多尼亞高級專員公署公布的最終結果，反對脫離法國的公投票占96.49%，贊成票僅占3.51%；投票率則只有43.90%，與前兩次公投逾80%的投票率相差懸殊。

獨立派先前號召抵制這次公投，主張在疫情肆虐下無法「公平宣傳」挺獨，因此要求將公投日期延後到明年9月。

法國海外屬地新喀里多尼亞12日獨立公投結果出爐，反對票超過96%壓倒性勝出。 （...
法國海外屬地新喀里多尼亞12日獨立公投結果出爐，反對票超過96%壓倒性勝出。 （美聯社）

今天的公投結果，可能將使得新喀里多尼亞的種族緊張升溫。較貧窮的原住民卡納克族（Kanaks）普遍比較富有的白人族群支持獨立。當地主要原住民挺獨團體「卡納克社會主義民族解放陣線」（FLNKS）曾表示，法國政府堅持按計畫舉辦這場獨立公投，形同「宣戰」。

法國自1853年以來統治新喀里多尼亞，島內的卡納克族1960年代末起爭取獨立，衝突不斷。兩方於1998年簽訂「努美阿協定」，讓新喀里多尼亞得以舉行3次獨立公投。新喀里多尼亞分別在2018年和去年舉行過獨立公投，選民都投下「不同意獨立」票。新喀里多尼亞位於澳洲東方2000公里處，距離法國巴黎2萬公里，已享有高度自治，但在防禦和教育等議題上仍高度仰賴法國。

公投 投票 原住民

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