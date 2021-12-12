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義大利西西里城鎮發生氣爆導致樓塌 至少3死6失蹤

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義大利西西里城鎮發生氣爆導致樓塌 至少3死6失蹤

編譯羅方妤／即時報導
義大利當局12日表示，西西里島發生疑似氣爆事件，導致多棟住宅建築倒塌，至少造成3人死亡、6人失蹤。路透
義大利當局12日表示，西西里島發生疑似氣爆事件，導致多棟住宅建築倒塌，至少造成3人死亡、6人失蹤。路透

美國CNN報導，義大利西西里民防部門表示，當地小鎮拉瓦努薩（Ravanusa）一棟建築物當地時間12日凌晨發生瓦斯氣爆，導致該建築物倒塌，炸毀另外三幢房屋，及損壞一幢房屋。這場意外導致至少3死6失蹤，但有2人獲救。

義大利國家通訊社「安莎」也指出，天然氣管線破裂可能是因為天氣惡劣等原因。他們引述西西里島阿格里真托（Agrigento）消防隊隊長梅倫迪諾（Giuseppe Merendino）的言論，稱：「外洩氣體在地下或密閉環境累積，電梯啟動也可能引發氣爆。接下來幾天，相關單位會進行更詳細調查。我們可以肯定，這次氣爆是起例外事件。」

中央社 / 羅馬12日綜合外電報導

義大利當局今天表示，西西里島發生疑似氣爆事件，導致多棟住宅建築倒塌，至少造成3人死亡、6人失蹤。

西西里島南部城鎮拉瓦努薩（Ravanusa）發生建築物倒塌事件後，已從瓦礫堆中救出兩名婦女，救援人員和搜救犬正在尋找失蹤的人。

這場災難的死亡人數整個早上都在變化，西西里島地區民防單位格林威治時間10時7分在臉書上證實，已確認的死亡人數是3人，而不是稍早報導的4人。

電視畫面顯示，在拉瓦努薩市中心的一塊大空地上，有大量的瓦礫、木頭橫梁和扭曲鋼條，鄰近的建築物被燒焦和損壞。

義大利西西里民防部門表示，當地小鎮拉瓦努薩一棟建築物當地時間12日凌晨發生瓦斯氣...
義大利西西里民防部門表示，當地小鎮拉瓦努薩一棟建築物當地時間12日凌晨發生瓦斯氣爆，導致該建築物倒塌。歐新社

義大利 臉書 天然氣

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