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法國、希臘談成軍售 美一度想搶單 法：華府事先打招呼

編譯徐榆涵／綜合11日電
希臘總理米佐塔基斯（右）今年11月抵達巴黎參加利比亞問題國際會議，法國總統馬克宏（左）迎接。（歐新社）
希臘總理米佐塔基斯（右）今年11月抵達巴黎參加利比亞問題國際會議，法國總統馬克宏（左）迎接。（歐新社）

美國國務院10日宣布，已批准美國國防合作安全局（DSCA）向希臘出售海軍巡防艦，向法國和希臘此前達成的交易發出競爭挑戰。不過，希臘和法國11日對外宣布雙方已簽署軍售協議。

中央社引述法新社報導，就在希臘和法國達成類似交易並簽署備忘錄10周後，美國國防合作安全局就批准了向希臘出售四艘洛克希德馬丁公司的多功能水面作戰艦，價值達69億美元。

此外，洛克希德馬丁也獲准協助升級希臘的MEKO級戰艦，包括相關武器與電子系統，交易金額達25億美元。

不過希臘總理米佐塔基斯11日親自證實，的確將從法國購買三艘護衛艦。法國方面也回應稱美國的提議已經失效，法國向希臘出售軍艦，已經鐵板釘釘。

美國國務院10日宣布，已批准美國國防合作安全局（DSCA）向希臘出售海軍巡防艦，...
美國國務院10日宣布，已批准美國國防合作安全局（DSCA）向希臘出售海軍巡防艦，向法國和希臘此前達成的交易發出競爭挑戰。（Getty Images）

法國政府11日強調稱，與上一次澳洲轉變想法改從美國購買潛艇一事不同的是，本次美國向外界正式宣布向希臘提出海軍軍售方案之前，就已經提前和法國政府打好了招呼。法國國防部解釋，「（美方）寫信給我們，作為美法良好關係的一部分，繼AUKUS問題之後，美方向法方提前發出通知」。法國國防部保證稱，「美國這次並沒有想尋求（在背後）做其他的什麼事」。

澳洲今年9月突然放棄向法國購買潛艦，轉向與美國和英國合作打造核動力潛艦，讓法國氣得跳腳；法方當時傳召駐美國和澳洲大使，形容遭盟友「背後捅刀」，總統馬克宏也公開狠批美澳。

兩周後，米佐塔基斯與馬克宏簽署備忘錄，採購3至4艘法國Belharra級巡防艦，價值上看30億歐元（約35億美元）。馬克宏當時表示，面臨美國洛克希德馬丁公司競爭，希臘選擇採購3艘Belharra級巡防艦，展現了對法國國防產業的信心。

根據法國和希臘的海軍軍售協議，三艘法國Belharra級巡防艦將由NAVAL集團在法國西部洛里昂建造，於2025年到2026年交付給希臘海軍。此前的先行協議還包括可選的第四艘護衛艦。

澳洲 馬克宏 國防部

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