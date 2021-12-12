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諾貝爾和平獎得主 批美國科技公司激化仇恨「有毒」

編譯莊蕙嘉／綜合11日電
諾貝爾和平獎去年得主世界糧食計畫署署長畢思理（右），10日代表頒獎給今年得主菲國新聞網站Rappler創辦人瑞薩（左）及俄羅斯新報總編輯穆拉托夫（中）。（美聯社）
諾貝爾和平獎去年得主世界糧食計畫署署長畢思理（右），10日代表頒獎給今年得主菲國新聞網站Rappler創辦人瑞薩（左）及俄羅斯新報總編輯穆拉托夫（中）。（美聯社）

諾貝爾和平獎10日在挪威首都奧斯陸舉行頒獎典禮，共同獲獎的菲律賓新聞網站Rappler創辦人瑞薩及俄羅斯新報總編輯穆拉托夫皆出席領獎。瑞薩致詞時批評「美國科技公司」助長社群媒體的假新聞散播及激化仇恨，好比「有毒汙泥」，穆拉托夫則呼籲為追求真相而遇害的記者默哀。

瑞薩去年因「網路誹謗罪」被判有罪，且有多項官司在身，這次她跑了四間法院，聲請保釋出國領獎獲准。她發表獲獎演說時未提及科技公司名，但表示這些公司「用它們神一般的權力和科技，放任謊言流竄，讓民眾針鋒相對，刺激我們的恐懼、憤怒與仇恨，且設局讓世界各地專制和獨裁者崛起。」

瑞薩說：「今日我們最需要的是扭轉那些仇恨和暴力，以及在資訊生態系中流動的有毒汙泥，這些美國科技公司透過散播仇恨並激發人性最糟的一面來賺錢」。

她強調，正當世界對抗新冠肺炎疫情，以及法國、美國、菲律賓等國選舉將陸續舉行之際，「可信賴的事實」相當重要，然而科技公司「對事實有偏見，對記者有偏見。他們刻意分化我們及激化我們」。

穆拉托夫表示，俄國的新聞界正經歷黑暗時期，逾百名記者、媒體、人權運動者和非政府組織被俄國司法部指控是「外國機構」，收受外國資金從事政治活動。俄國總統普亭早前表示，諾貝爾獎不是保護記者的無敵盾牌。

因疫情之故，原訂在瑞典首都斯德哥德摩舉行的其他諾貝爾獎項頒獎儀式，今年已是連續第二年取消，改赴獲獎者所在地授獎。

諾貝爾獎 俄國 疫情

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